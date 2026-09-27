PCP exige que passe de 20 euros seja alargado aos passes Navegante e Andante

O PCP exige que o valor de 20 euros, atualmente limitado ao novo Passe Ferroviário Verde, seja alargado a todos os passes intermodais das áreas metropolitanas de Lisboa (Navegante) e Porto (Andante), já a partir de 1 de janeiro.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Игрушечная железная дорога

A contestação surge após o Governo ter disponibilizado, este domingo, o Passe Ferroviário Verde por 20 euros mensais para comboios suburbanos da CP. O partido argumenta que, como a maioria dos passageiros nestas regiões utiliza os passes intermodais — que combinam diferentes transportes e custam mais caro -, o Estado deve financiar a descida do preço para a generalidade dos utentes.

A bancada parlamentar do PCP vai apresentar iniciativas na Assembleia da República para fixar este preço não só nas metrópoles, mas em todas as comunidades intermunicipais do país, abrangendo todos os meios de transporte e não apenas a rodovia.

O plano dos comunistas inclui ainda três medidas estruturais:

Gratuitidade total dos passes para maiores de 65 anos;

Criação de uma plataforma pública nacional única para consulta de horários, tempos de espera em tempo real e compra de bilhetes para qualquer destino no território;

Reforço da manutenção ferroviária e contratação de trabalhadores.

Do lado do Governo, o Ministério das Infraestruturas e Habitação confirmou que o Passe Ferroviário Verde permite viajar em todas as linhas da CP, excluindo Alfa Pendular e 1ª Classe de Intercidades. Foi também anunciado que a extensão deste passe à Fertagus está em curso.