PSD e CDS-PP propõem restringir acesso ao SNS para estrangeiros não residentes

O PSD e o CDS-PP apresentaram uma proposta de alteração à Lei de Bases da Saúde para restringir o acesso ao Serviço Nacional de Saúde (SNS) a cidadãos estrangeiros não residentes. A iniciativa recupera um projeto da legislatura anterior, que tinha sido aprovado com o apoio do Chega, mas caducou devido à convocação de eleições antecipadas.

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O texto define que os beneficiários do SNS devem ser os cidadãos portugueses e estrangeiros em situação de permanência regular, estada ou residência temporária — incluindo nacionais da União Europeia, países terceiros, apátridas ou requerentes de proteção internacional.

Para quem se encontra em situação irregular ou não reside em Portugal, a proposta impõe o pagamento dos cuidados prestados ou a apresentação de comprovativo de cobertura por entidade terceira. O projeto prevê ainda a criação de mecanismos para a identificação dos responsáveis pelo pagamento, a cobrança de encargos e a possibilidade de exigir garantias ou pagamentos antecipados.

A única exceção prevista é a prestação de cuidados urgentes e vitais, embora a documentação e os comprovativos devam ser apresentados posteriormente.

A fundamentação dos partidos baseia-se num relatório da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, de 27 de novembro de 2024. O documento indica que, entre 2021 e setembro de 2024, cerca de 330 mil estrangeiros não residentes foram atendidos em urgências hospitalares, dos quais mais de 140 mil não possuíam seguros ou acordos internacionais de cobertura.

O PSD e o CDS-PP atribuem a responsabilidade por este cenário ao PS e à esquerda parlamentar, alegando que a atual Lei de Bases da Saúde permite o acesso a migrantes sem situação legalizada, o que, na ótica dos proponentes, compromete a sustentabilidade do Estado Social.