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Portugal produz agora coleções para Willy Chavarria e outras marcas de luxo globais

Portugal

A indústria do calçado portuguesa mudou de estratégia para conquistar o segmento de luxo global. Através da APICCAPS, fábricas nacionais passam agora a produzir coleções de designers internacionais e marcas exclusivas, como Willy Chavarria, Saul Nash, Annie Purdy, Patricio Campillo, Libertine e Theophilio.

Коллекция женской обуви
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Коллекция женской обуви

O objetivo é deslocar a produção de volumes genéricos para mercados de maior valor acrescentado. Paulo Gonçalves, diretor executivo da APICCAPS, exemplifica esta mudança com o impacto nos desfiles de Paris: a exposição de sapatos "Made in Portugal" perante um público de 1500 pessoas com elevado poder de compra permite o acesso a clientes que anteriormente não chegavam ao setor nacional.

Para sustentar este fluxo de design, a associação estabeleceu ligações diretas com a London College of Fashion e o Fashion Institute of Technology (FIT) de Nova Iorque, levando os alunos mais qualificados a Portugal para integrar a produção técnica local.

Os números do setor mostram, porém, um cenário de estabilidade com ligeiro recuo. No primeiro semestre deste ano, as exportações somaram 813 milhões de euros, o que representa uma queda de 2,1% face ao mesmo período de 2025. No total do ano passado, a indústria exportou 68 milhões de pares (alta de 1,8%), gerando um volume de negócios de 1718 milhões de euros, um crescimento de 0,8%.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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