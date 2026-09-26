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Passe Ferroviário Verde já é válido nos serviços urbanos de Lisboa e Porto

Portugal

Desde domingo, 27 de setembro, o Passe Ferroviário Verde passou a ser válido nos serviços urbanos da CP em Lisboa e no Porto. O Ministério das Infraestruturas indicou que a extensão do título à Fertagus está em preparação e será anunciada posteriormente.

O custo do passe é de 20 euros mensais. Para quem se desloca exclusivamente de comboio nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, este título substitui a necessidade de pagar os passes intermodais Navegante ou Andante, reduzindo a despesa mensal para metade.

Na prática, a alteração impacta quem atravessa a fronteira das áreas metropolitanas para trabalhar. Um passageiro residente em Famalicão que trabalhe no Porto, por exemplo, pagava até agora 60 euros por mês (somando o Andante e o Passe Ferroviário Verde). Com a mudança, passa a pagar apenas os 20 euros do passe ferroviário.

Outro cenário aplica-se a quem viaja de Sintra (Monte Abraão) para Lisboa (Entrecampos). Até então, as opções eram o passe Navegante, por 40 euros, ou o passe da CP, por 32,35 euros. Agora, pode optar pelo Passe Ferroviário Verde por 20 euros.

O Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, afirmou que a medida visa simplificar a tarifa e incentivar o uso do transporte público em detrimento do automóvel. Segundo dados do ministério, foram vendidos 1,4 milhões de passes desde outubro de 2024.

O Passe Ferroviário Verde permite circular em todas as linhas da CP no país, exceto no Alfa Pendular. Nos comboios Intercidades, a validade restringe-se à 2.ª classe e exige reserva antecipada de lugar.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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