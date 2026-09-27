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Governo exige a ANA revisão de pontos críticos do projeto do Novo Aeroporto de Lisboa

Portugal

O Governo português, via Ministérios das Finanças e das Infraestruturas e Habitação, exigiu à ANA — Aeroportos de Portugal — a revisão e o detalhamento de pontos críticos do projeto do Novo Aeroporto de Lisboa (NAL). A resposta surge após a análise do Relatório Técnico entregue pela concessionária a 16 de julho de 2026.

Пассажиры садятся в самолет по трапу на аэродроме
Photo: Pravda.Ru by Оксана Лазаренко is licensed under Все права защищены
Пассажиры садятся в самолет по трапу на аэродроме

O Executivo solicita a apresentação de múltiplos cenários de evolução da procura. O objetivo é testar a robustez do dimensionamento da infraestrutura e prever as adaptações necessárias durante a vigência da concessão.

A análise governamental detetou a necessidade de maior clarificação técnica sobre a configuração das pistas e a rede de caminhos de circulação. O Governo exige provas de que o desenho proposto é compatível com a operação de aeronaves de Código F, bem como a garantia de flexibilidade operacional.

Um dos pontos de divergência reside na capacidade do aeroporto. O relatório da ANA prevê agora um terminal de passageiros único, abandonando a proposta anterior que contemplava um Terminal 2 ou um terminal satélite. O Governo exige a justificação para esta alteração e a apresentação de um plano de escalabilidade, que inclua as pré-instalações necessárias para expansões futuras e os critérios técnicos que determinarão a transição entre fases.

O Governo sublinhou ainda que a ANA deve articular a definição do projeto com as companhias aéreas e demais partes interessadas para assegurar que os requisitos operacionais são cumpridos.

Embora o Contrato de Concessão não obrigue a uma pronúncia formal sobre relatórios intercalares, o Estado optou por transmitir estas reservas para forçar a melhoria do projeto antes da entrega da Candidatura Completa.

O calendário processual fixa a entrega do relatório financeiro para 16 de janeiro de 2027. A Candidatura Completa, que deve integrar a versão final dos quatro relatórios intercalares, tem como prazo limite 16 de janeiro de 2028.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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