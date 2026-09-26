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Tribunal impede subida de renda da Joalharia Ferreira Marques no Rossio

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A Joalharia Ferreira Marques, instalada no Rossio há mais de um século, travou em tribunal a tentativa de atualização da sua renda para valores de mercado. O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu que o estabelecimento beneficia da proteção legal do estatuto de Loja com História, impedindo que a empresa imobiliária proprietária do imóvel aplicasse as regras do Novo Regime do Arrendamento Urbano (NRAU) antes do prazo legal.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

O risco era concreto: a transição para o NRAU permitiria ao senhorio subir a renda gradualmente durante cinco anos até atingir os preços do mercado livre. Na prática, este mecanismo tornaria a operação insustentável, abrindo caminho para o despejo da joalharia. Com a sentença, prevalecem as regras de renovação do contrato original.

A decisão, que ainda não transitou em julgado e poderá ser alvo de recurso, evita que o selo de Loja com História seja apenas um troféu simbólico. Para a União das Associações de Comércio e Serviços (UACS), a sentença confirma que a proteção do arrendamento é a única forma real de preservar a identidade comercial das cidades, impedindo que a iniciativa do senhorio se sobreponha à lei de proteção do património.

O espaço é um marco cultural da Baixa lisboeta, com fachada Arte Nova e passagens no cinema, como no filme de 1962 "Ao serviço de Sua Majestade", onde James Bond compra um anel de noivado, ou em obras de Manoel de Oliveira.

Paula Gião, diretora da joalharia familiar que já conta com quatro gerações, alerta para a fragilidade do comércio tradicional face à turistificação da Baixa. Segundo Gião, a cidade corre o risco de se tornar um espaço genérico de consumo, onde a perda de lojas características retira o interesse real para quem visita Lisboa.

Com seis colaboradores dedicados à criação e reparação de joias, a casa celebrou cem anos em julho, mantendo-se como um dos últimos bastiões do comércio artesanal no coração da capital.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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