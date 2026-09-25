Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Beta Pictoris b: Primeiro campo magnético de um exoplaneta é detectado via emissões de rádio
Syrniki: por que controlar a umidade do queijo é a chave para a textura macia
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Sopa de abóbora feita dentro da própria casca: técnica do século XVIII dispensa a água
Bentley Torcal e a aposta no design físico contra a digitalização
Aprovações caem mas fogos sobem: mercado imobiliário ganha ritmo em Portugal
Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos
Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual

Preços das casas em Portugal sobem 16,5% enquanto transações imobiliárias caem 6,4%

Portugal

O acesso a uma habitação em Portugal deixou de ser uma questão de planeamento financeiro para se tornar um impasse. Para quem trabalha e cumpre as obrigações fiscais, mas não herdou património, o mercado tornou-se matematicamente inacessível.

семейные льготы
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
семейные льготы

Os dados do segundo trimestre de 2026 confirmam a tendência: os preços subiram 16,5% face ao ano anterior, com a subida a chegar aos 18% nas casas usadas. Paradoxalmente, enquanto os valores sobem, as transações caíram 6,4%, sinalizando que as famílias já não conseguem acompanhar a escalada de preços.

O impacto reflete-se no orçamento mensal. Um jovem que tente emigrar da casa dos pais esbarra em rendas que absorvem a maioria do salário. Quem opta pelo crédito enfrenta a barreira da entrada inicial e dos impostos, além de prestações que continuam a subir — em agosto, a média subiu para 418 euros.

O diagnóstico aponta para a falta de oferta. Para reverter a situação, a solução passa por acelerar licenciamentos, reduzir a burocracia na construção e aliviar a carga fiscal para que o investimento privado resulte em mais casas disponíveis e não apenas em especulação.

Um ponto crítico reside na gestão do património público. O Estado já identificou cerca de 60 mil imóveis e prevê chegar aos 80 mil até ao fim de 2026. O Governo pondera vender estes ativos, transferi-los para as autarquias ou convertê-los em habitação acessível.

Num cenário de escassez, a alienação de imóveis públicos deve ser a última opção. Antes de qualquer venda, é necessário avaliar se o imóvel serve melhor o interesse público como habitação para famílias do que como uma entrada de capital no balanço do Estado.

A solução exige um choque de oferta coordenado. Isto implica reduzir a tributação na construção, reforçar as deduções de despesas com habitação e garantir que a habitação pública chega a quem realmente cumpre os critérios de necessidade, com fiscalização rigorosa.

Quando o salário deixa de ser suficiente para garantir um teto, o problema deixa de ser imobiliário para se tornar social. A incapacidade de aceder a casa impede a independência dos jovens e a constituição de novas famílias, comprometendo a fixação da população no país.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Petr Ermilin
Agora a ler
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Mulher
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir
Curiosidades
Mudanças climáticas favorecem surgimento de ursos híbridos no arquipélago de Kunashir
Mais populares
Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa

O modelo dispensa a rede elétrica para recarga, mas a inclusão do sistema híbrido eleva a massa do veículo para até 1.830 kg.

Haval Dargo HEV: a eficiência do híbrido vs o ganho de massa
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Novo Toyota Corolla 2025: formato fastback e o limite do híbrido
Organização vertical de acessórios no guarda-roupa revoluciona rotina diária segundo especialistas
Haval Big Dog: ajustes aerodinâmicos e novos sistemas híbridos
Lula recusa adesão ao Escudo Americano e gera crise diplomática com governo Trump Pravda.Ru Jornal 1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves
Volkswagen ID. Buzz completa volta ao mundo de 99,9 mil quilômetros e entra no Guinness
Rochas magmáticas em Jezero revelam três fases de interação com a água em Marte
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
últimos materiais
Preços das casas em Portugal sobem 16,5% enquanto transações imobiliárias caem 6,4%
Beta Pictoris b: Primeiro campo magnético de um exoplaneta é detectado via emissões de rádio
Syrniki: por que controlar a umidade do queijo é a chave para a textura macia
A forma da Terra está mudando: polos sobem enquanto o equador cede
Sopa de abóbora feita dentro da própria casca: técnica do século XVIII dispensa a água
Bentley Torcal e a aposta no design físico contra a digitalização
Aprovações caem mas fogos sobem: mercado imobiliário ganha ritmo em Portugal
Geely implementa sistema de recarga ultra-rápida de 2,2 MW na China para carros elétricos
Torta de repolho na frigideira: fatie o vegetal bem fino para garantir o cozimento uniforme
Silhueta alongada ou achatada: a escolha certa de topo para jeans wide leg redefine o visual
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.