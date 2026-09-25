Preços das casas em Portugal sobem 16,5% enquanto transações imobiliárias caem 6,4%

O acesso a uma habitação em Portugal deixou de ser uma questão de planeamento financeiro para se tornar um impasse. Para quem trabalha e cumpre as obrigações fiscais, mas não herdou património, o mercado tornou-se matematicamente inacessível.

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Os dados do segundo trimestre de 2026 confirmam a tendência: os preços subiram 16,5% face ao ano anterior, com a subida a chegar aos 18% nas casas usadas. Paradoxalmente, enquanto os valores sobem, as transações caíram 6,4%, sinalizando que as famílias já não conseguem acompanhar a escalada de preços.

O impacto reflete-se no orçamento mensal. Um jovem que tente emigrar da casa dos pais esbarra em rendas que absorvem a maioria do salário. Quem opta pelo crédito enfrenta a barreira da entrada inicial e dos impostos, além de prestações que continuam a subir — em agosto, a média subiu para 418 euros.

O diagnóstico aponta para a falta de oferta. Para reverter a situação, a solução passa por acelerar licenciamentos, reduzir a burocracia na construção e aliviar a carga fiscal para que o investimento privado resulte em mais casas disponíveis e não apenas em especulação.

Um ponto crítico reside na gestão do património público. O Estado já identificou cerca de 60 mil imóveis e prevê chegar aos 80 mil até ao fim de 2026. O Governo pondera vender estes ativos, transferi-los para as autarquias ou convertê-los em habitação acessível.

Num cenário de escassez, a alienação de imóveis públicos deve ser a última opção. Antes de qualquer venda, é necessário avaliar se o imóvel serve melhor o interesse público como habitação para famílias do que como uma entrada de capital no balanço do Estado.

A solução exige um choque de oferta coordenado. Isto implica reduzir a tributação na construção, reforçar as deduções de despesas com habitação e garantir que a habitação pública chega a quem realmente cumpre os critérios de necessidade, com fiscalização rigorosa.

Quando o salário deixa de ser suficiente para garantir um teto, o problema deixa de ser imobiliário para se tornar social. A incapacidade de aceder a casa impede a independência dos jovens e a constituição de novas famílias, comprometendo a fixação da população no país.