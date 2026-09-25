Aprovações caem mas fogos sobem: mercado imobiliário ganha ritmo em Portugal

Portugal licencia menos projetos, mas constrói mais casas. Até julho, o número de projetos habitacionais aprovados caiu 7,7%, mas a quantidade de fogos licenciados subiu 4,5%, segundo a AICCOPN. Esta divergência indica que, embora existam menos processos administrativos, cada projeto contempla agora mais habitações.

Photo: Porto (Portugal) by Jose A., https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Португаля

Nos primeiros sete meses de 2026, foram licenciados 11.441 projetos, resultando em 25.854 novas habitações. O reflexo físico desta atividade vê-se no consumo de cimento, que atingiu 2,5 milhões de toneladas, um aumento de 6% face ao mesmo período do ano anterior.

O financiamento acompanha a subida da construção. O novo crédito à habitação cresceu 11,3%, injetando 14.509 milhões de euros no mercado até julho.

A valorização dos imóveis, medida pelas avaliações bancárias, também acelerou. O valor mediano subiu 15,2%, com os apartamentos a liderar a subida (+16,5%) face às moradias (+13,6%).

Na Área Metropolitana de Lisboa, a tendência de crescimento mantém-se: foram licenciados 5.727 novos fogos, o que representa um aumento de 6%.