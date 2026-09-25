Assembleia da República não chega a acordo sobre medidas para travar custo de vida

A Assembleia da República dedicou a tarde de ontem a debater medidas para travar a subida do custo de vida, mas o resultado foi a paralisia. As propostas centrais — IVA zero no cabaz alimentar, redução do imposto sobre combustíveis, a transformação de suplementos de pensões em permanentes e a abolição de portagens nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama — ficaram presas num ciclo de insultos e divergências políticas, apesar de vários partidos concordarem com a essência das medidas.

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Enquanto o Ministério das Finanças alertava para o impacto destas decisões nas contas públicas, o debate degenerou em conflitos pessoais. O saldo final para o cidadão é a ausência de decisões concretas, num momento em que a pressão financeira sobre as famílias se intensifica.

O cenário externo agrava a urgência. O petróleo mantém-se acima dos 105 dólares, impulsionado pelas tensões entre os EUA e o Irão. Esta instabilidade reflete-se nos mercados: as obrigações do Tesouro portuguesas a 10 anos recuaram a níveis de janeiro de 2017, enquanto nos EUA os juros da mesma maturidade atingiram os 5,145%, o valor mais alto desde a crise de 2008.

O aviso vem do setor privado. O CEO da Chevron admitiu publicamente que o mundo enfrenta uma crise energética real e que as estratégias anteriores já não são válidas, pois o sistema global não estava preparado para conflitos desta duração. Esta conjuntura empurra as nações para um instinto de sobrevivência individualista.

Neste contexto, a dependência externa de Portugal torna-se um risco crítico. A solução passa por acelerar a autossuficiência do país para reduzir a exposição a choques internacionais. No entanto, a eficácia desta transição depende de a classe política abandonar o teatro parlamentar e priorizar a estabilidade económica dos cidadãos sobre as rivalidades partidárias.

O que está em jogo não é a vantagem política de um partido, mas a capacidade de Portugal resistir a um mercado global sem tréguas. A crise energética e a inflação exigem que o Parlamento deixe de ser um palco de ruído para se tornar um centro de decisão urgente e estrutural.