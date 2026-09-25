Airbus prepara proposta de Eurofighter Typhoon para Portugal com foco na integração industrial

A Airbus prepara a proposta para vender caças Eurofighter Typhoon a Portugal, com a expectativa de apresentar valores finais entre o final de outubro e o início de novembro. A estratégia da fabricante foca-se na integração industrial local, procurando que a aeronave seja "tão portuguesa quanto possível" durante os próximos 30 a 40 anos.

Photo: airliners.net by Chris Lofting is licensed under GNU Free Documentation License Еврофайтер Тайфун — многоцелевой истребитель

A aposta no Eurofighter baseia-se na natureza das missões da Força Aérea Portuguesa (FAP). Enquanto o F-35 é projetado para ataques em território inimigo — cenários de conflito com potências como Rússia ou China -, o Eurofighter foca-se na patrulha e defesa aérea. Para a Airbus, a maior velocidade, agilidade e teto de voo do Typhoon tornam-no a ferramenta adequada para a vigilância do espaço aéreo nacional.

Do ponto de vista económico, a Airbus já opera em Portugal com 35 fornecedores, movimentando 90 milhões de euros anualmente. O impacto no PIB nacional subiu para 120 milhões de euros, duplicando este valor num intervalo de cinco anos.

A escala do programa Eurofighter no eixo Reino Unido, Alemanha, Espanha e Itália prevê um contributo económico de 90 mil milhões de euros entre 2024 e 2033, dos quais 22 mil milhões revertem para impostos. O projeto sustenta 100 mil empregos na Europa, com um histórico de 769 encomendas e 620 aeronaves já entregues.

Embora não exista um prazo fixo para a assinatura do contrato, a Airbus espera fechar o acordo com o Governo português nos próximos meses, alavancando a presença industrial já estabelecida no país.