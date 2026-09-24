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Portugal regista valor recorde de aleitamento materno exclusivo até aos seis meses

Portugal

Quase metade das crianças portuguesas (46,9%) foi alimentada exclusivamente com leite materno até aos seis meses. O dado surge no Relatório Anual do Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS) e representa o valor mais alto alguma vez registado.

кормление грудью
Photo: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Apesar do número, a coordenadora do programa, Maria João Gregório, pede cautela. O salto é significativo face aos 30% habituais dos últimos anos, mas pode não ser apenas um reflexo de mudança de comportamento. Existe a possibilidade de o aumento derivar de um registo mais rigoroso dos dados nos Cuidados de Saúde Primários, e não necessariamente de um acesso real e generalizado a melhores condições de aleitamento.

No combate ao consumo de açúcar, o relatório aponta o imposto sobre bebidas açucaradas como a medida com resultados mais tangíveis. Entre 2017 e 2025, as bebidas com maior teor de açúcar (igual ou superior a 8g/100ml) caíram 45,1%. Entre 2024 e 2025, a redução de bebidas com 5g ou mais de açúcar por 100ml foi de 10,2%.

O impacto não foi apenas fiscal, mas industrial. A pressão do imposto forçou as empresas a reformular as receitas para evitar a taxa mais alta, alterando a oferta disponível nas prateleiras para o consumidor final.

Contudo, estes indicadores isolados não traduzem a realidade nutricional do país. A alimentação geral de adultos e crianças continua inadequada: mais de metade dos adultos portugueses e um em cada três niños têm excesso de peso. Os hábitos alimentares situam-se como o quinto fator que mais retira anos de vida saudável em Portugal.

Para Maria João Gregório, a prevenção já não chega. É necessário que os Cuidados de Saúde Primários tenham capacidade real de resposta para tratar a obesidade, e não apenas para a evitar. A Diretoria-Geral da Saúde (DGS) tem trabalhado na melhoria destes modelos de resposta desde o final do ano passado.

Outra lacuna identificada é a ausência de regras para a alimentação em espaços públicos e sociais. Enquanto as escolas já têm orientações, creches e outras instituições públicas carecem de normas específicas sobre a oferta alimentar.

Um estudo de opinião com mil adultos revela que a população apoia estas medidas em mais de 80%. O maior consenso recai sobre a necessidade de garantir que os ambientes institucionais, especialmente onde estão as crianças, ofereçam comida verdadeiramente saudável.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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