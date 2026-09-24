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Queixas sobre nacionalidade portuguesa junto do Provedor de Justiça crescem 177% em um ano

Portugal

As queixas sobre a atribuição da nacionalidade portuguesa dispararam junto do Provedor de Justiça. Em 2025, as reclamações subiram 177%, saltando de 275 para 762 casos. A tendência agravou-se em 2026: até 19 de agosto, o órgão já tinha registado 1.738 pedidos, mais do dobro do total do ano anterior.

O relatório anual da Provedoria aponta a causa para falhas estruturais na Administração Pública, mas destaca um problema crítico na Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA). A plataforma informática usada para validar o tempo de residência legal em Portugal esteve totalmente parada durante cerca de um ano.

Esta paralisia técnica travou a certificação de documentos essenciais, empurrando os processos para prazos de espera que já ultrapassam os quatro anos. O Provedor de Justiça admite que os efeitos deste bloqueio vão prolongar-se, alertando que a situação é grave.

A pressão sobre o Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) é massiva. Entre 2020 e 2025, o organismo recebeu mais de 1,54 milhões de pedidos de nacionalidade. Na prática, quem aguarda a nacionalidade por tempo de residência enfrenta disparidades regionais: no Arquivo Central do Porto, a fila chega aos 33 meses, superando em sete meses a espera registada na Conservatória dos Registos Centrais, em Lisboa.

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