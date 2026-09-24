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Transtejo Soflusa planeia subir preço de bilhetes ocasionais entre Cais do Sodré e Cacilhas

Portugal

A Transtejo Soflusa (TTSL) planeia subir o preço dos bilhetes ocasionais na travessia entre o Cais do Sodré e Cacilhas. O objetivo é transferir o custo do serviço para os turistas, evitando que o Orçamento do Estado financie quem não utiliza o transporte como pendular.

Рост цен
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Segundo Rui Rei, presidente do Conselho de Administração da TTSL, mais de 90% dos bilhetes ocasionais nesta ligação são comprados por turistas. O dirigente defendeu, perante a Assembleia Municipal de Lisboa, que o turismo deve pagar o preço real do serviço para ajudar a financiar a operação pública. A empresa irá pedir autorização para que a subida do preço ultrapasse a inflação, mas garante que o valor dos passes permanecerá inalterado.

A estratégia visa reduzir a dependência financeira do Estado, que atualmente cobre 68% dos custos da empresa — um valor que a TTSL quer baixar para 50%. Para além do ajuste tarifário, a empresa estuda criar uma oferta turística própria para gerar novas receitas, sem entrar em competição direta com operadores privados.

No plano operacional, a TTSL investiu 7 milhões de euros em manutenção e integrou 10 barcos elétricos na frota, que conta agora com 30 embarcações no total. Esta aposta na eletrificação reflete-se no plano de renovação da frota que será apresentado ao Governo até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, com foco em barcos mais pequenos (até 300 lugares) e eficientes.

Quanto à expansão da rede, a empresa prepara a ligação ao Parque das Nações, em Lisboa, através de um protocolo com a Câmara Municipal, e estuda a viabilidade de uma ligação à Moita.

Em 2025, a TTSL transportou 21 milhões de passageiros. A administração espera fechar o ano com um crescimento no volume de viajantes, invertendo a tendência de queda dos últimos anos. Para Rui Rei, a recuperação passa por devolver a confiança ao utilizador para evitar a migração para o automóvel.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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