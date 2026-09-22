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Preço de cabaz de produtos essenciais da Deco Proteste desce para 254,11 euros

Portugal

O custo de um conjunto de 63 produtos essenciais monitorizados pela Deco Proteste baixou para 254,11 euros. A descida de 1,86 euros registada entre 16 e 23 de setembro interrompe uma sequência de três semanas de subidas consecutivas.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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O recuo semanal acontece após o cabaz ter atingido os 255,97 euros na semana anterior. No entanto, a análise de médio e longo prazo revela que a carteira do consumidor continua mais pressionada do que nos últimos anos. No início deste ano, a mesma lista de compras custava 241,83 euros (menos 5,08%). Há exatamente um ano, a diferença era de 11,66 euros a menos.

O impacto mais severo é visível na comparação com janeiro de 2022: para comprar os mesmos bens, o consumidor gasta agora mais 66,41 euros, o que representa um salto de 35,38% em dois anos.

No detalhe semanal, a descida global do cabaz esconde picos de inflação em produtos específicos. A batata vermelha subiu 11% (1,40 €/kg), seguida pelos cereais de fibra e pelo arroz agulha, ambos com subidas de 8%.

A análise anual mostra que o bacalhau graúdo e o tomate chucha lideram as subidas, ambos com aumentos de 29%, fixando-se nos 20,70 €/kg e 2,75 €/kg, respetivamente. O arroz carolino também subiu 24%, chegando aos 1,79 €/kg.

Desde que a monitorização começou, em janeiro de 2022, a perda de poder de compra é mais evidente na carne de novilho para cozer, que disparou 116% para atingir os 12,58 €/kg, seguida pelo bacalhau graúdo (95%) e pela couve-coração (92%).

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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