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Brasileiros buscam igualdade de direitos em Portugal: números explodem

Portugal

Em 2025, o número de brasileiros que solicitaram o Estatuto de Igualdade de Direitos e Deveres em Portugal atingiu a marca de 22.614 pedidos. Os dados da Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) revelam que a média foi de 62 pedidos por dia.

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Este volume representa mais do triplo do registado em 2019, quando foram contabilizadas 7.320 solicitações. Do total de 2025, 22.508 pedidos focaram-se na equiparação total de direitos civis, sociais e profissionais — o que inclui a emissão do Cartão de Cidadão. Outros 54 pedidos restringiram-se aos direitos políticos e 52 combinaram ambas as modalidades.

A trajetória dos pedidos mostra uma aceleração recente. Entre 2019 e 2021, os números subiram de 7.320 para 10.451. Após uma descida para 9.269 em 2022, o crescimento retomou com 9.826 pedidos em 2023, saltando para 18.752 em 2024, até chegar ao pico atual.

O acesso a este estatuto, previsto no Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta de 2000, permite que o residente legal brasileiro deixe de ser tratado como estrangeiro em termos de direitos e deveres, aproximando a sua condição jurídica à de um cidadão português. A AIMA gere a receção e a análise destes processos.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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