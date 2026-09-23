Queixas sobre saúde em Portugal sobem 23%, com forte aumento no setor privado

As queixas dos utentes sobre a saúde em Portugal subiram 23% nos primeiros nove meses de 2026, totalizando 4.700 reclamações. O aumento concentra-se no setor privado, que regista 3.564 queixas — um salto de 30% face ao ano anterior — e passa a deter 76% do volume total de reclamações, segundo o barómetro da Consumers Trust Labs baseado nos dados do Portal da Queixa.

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No setor privado, a pressão não recaiu sobre os hospitais, onde as queixas desceram 2,37% (de 885 para 864), mas sim na categoria de "Produtos de saúde e bem-estar", que viu as reclamações disparar 61%, passando de 551 para 1.047.

Para quem utiliza a saúde privada, o atendimento clínico continua a ser o ponto mais crítico (32,55% das queixas), seguido de problemas financeiros e de cobrança (23,26%) e dificuldades no acesso e prazos (23,06%). No segmento hospitalar privado, quatro grupos concentram quase a totalidade das queixas: CUF (35,42%), Lusíadas Saúde (29,51%), Hospital da Luz (18,98%) e Trofa Saúde (13,08%).

A satisfação geral no setor privado caiu para 3,18 pontos (numa escala de 1 a 10), embora a avaliação específica dos hospitais tenha subido ligeiramente, de 2,99 para 3,22.

Já no setor público, as reclamações cresceram pouco mais de 4%. O Serviço Nacional de Saúde (SNS) continua a ser o alvo principal, concentrando quase metade das queixas. O atendimento clínico lidera as causas de insatisfação (41,81%), embora este valor seja inferior aos 54,38% registados no ano passado. A avaliação média do setor público subiu de 3,00 para 3,21 pontos.

Nos hospitais públicos, houve 554 queixas (uma descida de 1,95%). Os casos distribuem-se por várias unidades, com maior peso no Hospital de Braga (8,66%), seguido do Beatriz Ângelo (5,23%) e do Garcia de Orta (5,05%).

Um dado transversal a ambos os setores é a especialidade de Obstetrícia, a mais reclamada (32,23%), com pesos semelhantes nas urgências públicas (31,60%) e privadas (34,92%).

As farmácias e parafarmácias registaram 268 queixas (+11,20%), centradas sobretudo em prazos de entrega (35,07%) e qualidade do atendimento (23,51%), apesar de ter sido a área onde a satisfação mais cresceu, subindo para 4,03 pontos.

Pedro Lourenço, fundador do Portal da Queixa, alerta que o aumento das reclamações no privado reflete a incapacidade de a oferta acompanhar a procura de quem foge às dificuldades do SNS. Para Lourenço, a falha não está apenas no ato médico, mas em todo o percurso do utente: desde a marcação e informação até à faturação e capacidade de resposta.