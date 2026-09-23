CSTAF prolonga equipa especial para escoar processos da AIMA até 2027

Em Portugal o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais (CSTAF) decidiu prolongar até 30 de janeiro de 2027 a equipa especial dedicada a escoar a avalanche de processos contra a Agência para Integração, Migrações e Asilo (AIMA).

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A equipa, que funciona em regime de acumulação de serviço, começou a operar em abril com um volume de 125 mil processos pendentes. Até 18 de setembro, o número de casos aguardando decisão baixou para 89 mil, o que representa a resolução de 36 mil processos — uma redução de 28,8% face ao stock inicial.

O esforço recaiu sobre 21 juízes ativos na equipa nacional (de um grupo inicial de 28), resultando numa média de 1.714 decisões por magistrado. A variação no número de juízes deve-se a desistências e a dispensas impostas pelo conselho, que monitoriza metas individuais de produtividade.

Apesar da descida do stock antigo, a pressão continua a crescer. Apenas entre 1 e 18 de setembro, o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa (TAC) registou a entrada de 3.683 novos processos ligados à AIMA. Isto equivale a 204 novos casos por dia, distribuídos por seis juízes, com uma média de 614 processos por magistrado em menos de três semanas.

Um detalhe crítico: estes novos casos não integram a equipa da task force, permanecendo no fluxo ordinário dos tribunais. A prorrogação da equipa especial é a única via para evitar que a acumulação de processos paralise a jurisdição administrativa, onde os juízes já operam muito além da sua carga horária normal.