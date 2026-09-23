Brasil lidera concessões de residência em Portugal com 115.709 novas autorizações em 2025

Portugal concedeu 115.709 novas autorizações de residência a cidadãos brasileiros em 2025. O número, detalhado no Relatório de Migrações e Asilo da AIMA, coloca o Brasil isoladamente no topo da lista, superando largamente a Índia, que registou 25.694 concessões.

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A diferença entre a primeira e a segunda posição é gritante: os brasileiros representam 34,2% do total de 337.880 novas autorizações emitidas no ano. Completam o grupo das nacionalidades com maior volume de concessões o Nepal (17.689), Bangladesh (17.499) e o Paquistão (15.656).

A comunidade brasileira residente em Portugal cresceu 1,9%, atingindo os 493.622 cidadãos no final de 2025. Este montante não reflete apenas novas chegadas, mas engloba a totalidade de quem detém títulos válidos, processos de regularização pendentes ou regimes legais específicos.

Atualmente, os brasileiros constituem 31,1% de toda a população estrangeira residente em território português, mantendo a liderança numérica pelo sexto ano consecutivo. A AIMA atribui a facilidade de integração no mercado de trabalho e no sistema educativo à proximidade linguística e cultural entre os dois países.