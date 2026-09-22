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Portugal

Luís Montenegro afastou publicamente a ideia de ser o "pai da austeridade", mas os números da gestão pública contam a história oposta. Enquanto o discurso político evita a palavra "sacrifício", a realidade financeira do país revela que a pressão não desapareceu — apenas mudou de forma.

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Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
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O Estado continua a expandir a sua despesa. Em 2025, o gasto público subiu 6,6%. Para 2026, o Governo comprometeu-se com Bruxelas a limitar esse crescimento a 5,1%, mas a previsão real é de 5,6%. O resultado é que Portugal caminha para ter, em 2027, o segundo maior desvio nas regras da Zona Euro, ficando atrás apenas de países em crises estruturais profundas.

O equilíbrio das contas, defendido por Montenegro, não resulta de uma contenção de gastos, mas da manutenção de uma carga fiscal elevada. Em 2025, a pressão fiscal fixou-se em 35,4% do PIB, superando os 35,3% de 2023. Apesar das atualizações ao IRS, a fatura final paga pelos contribuintes ao Estado não baixou.

A contradição torna-se evidente na estrutura do próprio Governo. O ministério criado para a reforma do Estado, cujo objetivo seria tornar a máquina pública mais pequena e eficiente, aumentou o seu próprio orçamento em 71% para 2026. O Estado cresce acima do limite prometido à União Europeia, enquanto as reformas permanecem no plano dos anúncios.

A austeridade não chegou através de cortes abruptos aprovados no Parlamento, mas sim por via de uma carga fiscal que se recusa a descer para sustentar um aparelho estatal que continua a inchar.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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