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Lisboa e Cascais em alerta: a mudança que pode devolver controlo às câmaras

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O modelo de Licenciamento Zero, implementado em 2011 durante a intervenção da Troika, substituiu a autorização prévia do Estado pela mera declaração do empresário. O objetivo era imediato: reduzir a burocracia para atrair investimento e combater o desemprego num cenário de crise financeira.

Лиссабон
Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Лиссабон

Contudo, a ferramenta desenhada para a recessão tornou-se um problema na fase de crescimento. Com a explosão do turismo e do imobiliário, a ausência de controlo prévio permitiu a proliferação de lojas de fachada e negócios de conveniência redundantes. O caso da Rua Direita, em Cascais, exemplifica a perda de identidade comercial: mercearias tradicionais dão lugar a sucessivas lojas de lembranças que vendem os mesmos produtos, muitas vezes sem clientela real, mas capazes de suportar rendas elevadas.

A questão central não é a oposição ao investimento, mas a diferença entre as zonas. Um centro histórico sob pressão turística exige regras distintas de uma zona residencial ou empresarial. Atualmente, as autarquias carecem de instrumentos para travar a descaracterização dos seus territórios.

Esta pressão resultou numa petição da Junta de Freguesia de Cascais e Estoril com mais de 11.000 assinaturas, que levou a discussão à Assembleia da República. Em setembro de 2026, a necessidade de revisão foi novamente sinalizada ao Governo.

A proposta agora é a alteração legislativa para criar exceções ao Licenciamento Zero. O objetivo é devolver aos municípios a capacidade de controlo prévio sobre certas atividades económicas, permitindo que a gestão do território responda à realidade local e proteja o comércio tradicional.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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