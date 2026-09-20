Obras paradas em Chelas geram prejuízos milionários: a disputa escalou para uma batalha jurídica

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (Starq) confrontam-se sobre a paragem das obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL). O impasse centra-se na gestão de vestígios arqueológicos encontrados na frente de obra TC1 Chelas, especificamente no Poço de Saída da TBM.
Carlos Moedas afirmou que os trabalhos num dos túneis estão suspensos desde maio, resultando num custo diário de 15 mil euros para o erário municipal. Segundo o autarca, o processo de escavação manual dos vestígios é excessivamente lento — tendo avançado apenas 60 centímetros em três meses — e defendeu a alteração da legislação vigente. Moedas argumenta que a lei atual não impõe prazos para a conclusão dos trabalhos arqueológicos, o que, face aos recursos financeiros limitados da cidade, torna a situação insustentável.
O Starq rebate as declarações do presidente da autarquia em três pontos procedimentais:
Os arqueólogos sustentam que a documentação técnica foi submetida à CCDR-LVT e ao Património Cultural, I. P., e que as medidas de minimização definidas por esses organismos estão a ser aplicadas. O sindicato conclui que a tentativa de imputar os custos e atrasos à arqueologia é desonesta e que a defesa de Moedas pela alteração da lei constitui um incentivo à violação da Lei de Bases do Património Cultural e da Convenção de Malta.
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