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O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, e o Sindicato dos Trabalhadores de Arqueologia (Starq) confrontam-se sobre a paragem das obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa (PGDL). O impasse centra-se na gestão de vestígios arqueológicos encontrados na frente de obra TC1 Chelas, especificamente no Poço de Saída da TBM.

Экскурсия для школьников в музее
Photo: mos.ru is licensed under public domain
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Carlos Moedas afirmou que os trabalhos num dos túneis estão suspensos desde maio, resultando num custo diário de 15 mil euros para o erário municipal. Segundo o autarca, o processo de escavação manual dos vestígios é excessivamente lento — tendo avançado apenas 60 centímetros em três meses — e defendeu a alteração da legislação vigente. Moedas argumenta que a lei atual não impõe prazos para a conclusão dos trabalhos arqueológicos, o que, face aos recursos financeiros limitados da cidade, torna a situação insustentável.

O Starq rebate as declarações do presidente da autarquia em três pontos procedimentais:

  • Prazos e Competências: O sindicato recorda que o Decreto-Lei n.º 164/2014 regula os procedimentos e prazos administrativos. A duração de uma intervenção não é decidida pelos arqueólogos, mas aprovada pelas entidades tutelares competentes.
  • Planeamento: O sindicato afirma que a zona era previamente identificada como de sensibilidade arqueológica, pelo que estas condicionantes deveriam ter sido integradas no calendário e no orçamento da empreitada desde a fase de projeto.
  • Cronologia dos Factos: O Starq assegura que o sítio arqueológico foi identificado apenas em junho, contrariando a afirmação de Moedas de que a obra está parada desde maio.

Os arqueólogos sustentam que a documentação técnica foi submetida à CCDR-LVT e ao Património Cultural, I. P., e que as medidas de minimização definidas por esses organismos estão a ser aplicadas. O sindicato conclui que a tentativa de imputar os custos e atrasos à arqueologia é desonesta e que a defesa de Moedas pela alteração da lei constitui um incentivo à violação da Lei de Bases do Património Cultural e da Convenção de Malta.

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Author`s name Petr Ermilin
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