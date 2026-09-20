Casa Mendes Gonçalves garante 32 casas para funcionários na Golegã

A Casa Mendes Gonçalves, sediada na Golegã em Portugal, opera com um quadro de 420 funcionários de 13 nacionalidades distintas. Para fixar a mão de obra na região e integrar trabalhadores estrangeiros e refugiados, a empresa adquiriu 32 casas, combatendo a distância de uma hora relativamente a Lisboa.
A estratégia salarial da empresa afasta-se do salário mínimo legal. O objetivo fixado é que todos os colaboradores recebam mais de mil euros, ajustando os valores à evolução profissional e ao custo de vida. Esta posição coloca a Casa Mendes Gonçalves em rota de colisão com as confederações empresariais que pedem a contenção dos salários mínimos; para a gestão da empresa, o desenvolvimento económico é incompatível com a manutenção de baixos salários.
A estrutura de propriedade da empresa sofreu uma alteração profunda. A Fundação Mendes Gonçalves, formalizada em abril de 2025, detém agora 42,11% do capital, enquanto o restante pertence ao proprietário. O plano a longo prazo prevê que a fundação passe a deter 100% da empresa, removendo a dependência de uma gestão familiar e assegurando a continuidade do negócio através de órgãos administrativos e consultivos independentes.
A fundação foca-se em três eixos: educação, regeneração e nutrição. O financiamento provém de duas fontes: os lucros libertados pela empresa e a captação de fundos externos através de candidaturas a projetos sociais e parcerias com entidades sem fins lucrativos.
Segundo a administração, a empresa mantém a rentabilidade desde o segundo ano de atividade, o que permite sustentar este modelo de investimento social e salarial.
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Pacote padrão sobe para 63 kWh e longo alcance para 84 kWh; pico de recarga atinge 260 kW e média 140 kW. Recuperação de 241 km cai de 23 para 16 minutos. Porta NACS nativa dispensa adaptador na rede Tesla. Seminovos 2022-2024 perdem 80 km a 120 km/h e ganham 7 min por parada.