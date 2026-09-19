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A casa fica em Portugal mais cara de sustentar: os juros empurraram a mensalidade para cima

Portugal

O custo do crédito à habitação subiu em agosto, acompanhando a tendência observada em Portugal e na zona euro. Segundo dados do INE, a taxa de juro implícita no total dos empréstimos para habitação subiu para 3,162%, um incremento de 2,7 pontos base face a julho.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Este ajuste reflete-se diretamente no orçamento das famílias: a prestação média mensal subiu para 418 euros. O valor representa um aumento de 4 euros em relação ao mês anterior e de 24 euros face ao mesmo período do ano passado.

Atualmente, a prestação média divide-se equitativamente: metade do valor serve para pagar juros e a outra metade para amortizar o capital. Paralelamente, o capital médio em dívida registou um crescimento de 725 euros face a julho, situando-se nos 80.188 euros.

Já nos novos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro implícita manteve-se estável nos 2,910%. Contudo, o montante médio em dívida nestes novos créditos subiu 3.336 euros face a julho, atingindo os 185.812 euros.

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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