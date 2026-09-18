Portugal vai fechar as contas no limite: o dinheiro voltou para pensionistas e famílias

O Governo português planeia encerrar as contas públicas deste ano com um saldo orçamental próximo do equilíbrio, o que permite a devolução de 800 milhões de euros aos contribuintes e reformados. O montante divide-se equitativamente: 400 milhões de euros para suplementos extraordinários de pensões e outros 400 milhões via redução do IRS.

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Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, confirmou à agência Lusa que, ausentes eventos catastróficos, a previsão é de um excedente ligeiro. Segundo o governante, este gasto não compromete a trajetória de redução da dívida pública nem o equilíbrio das contas até ao final do ano.

Na prática, a medida traduz-se num alívio financeiro para dois milhões de pensionistas e cerca de 2,5 milhões de agregados familiares. O governo tinha previsto aguardar até setembro para definir estas transferências, mas a execução orçamental permitiu antecipar a decisão.

O cenário inicial era mais apertado, sobretudo devido ao peso dos empréstimos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), que somam dois mil milhões de euros. No entanto, os resultados orçamentais de 2025 deram margem para injetar este capital no consumo das famílias, mesmo perante incertezas externas e custos derivados de fenómenos meteorológicos recentes.