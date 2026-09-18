A segurança financeira das famílias em Portugal: taxa mista eclipsou a variável no crédito habitação

A taxa mista tornou-se a modalidade dominante no crédito à habitação em Portugal. Em julho, superou a taxa variável, encerrando um ciclo de quase três anos de migração dos mutuários para regimes que limitem a exposição à volatilidade dos juros.

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Atualmente, a taxa mista — que combina um período inicial fixo seguido de um regime variável — abrange 48,27% do volume total de crédito à habitação no país, cujo stock ascende a 118 mil milhões de euros. A taxa variável, dependente da Euribor e líder absoluta do mercado durante décadas, recuou para 47,01%. A taxa fixa permanece marginal, com apenas 4,71% do total.

A mudança de comportamento começou na segunda metade de 2023. A inflação, impulsionada pela expansão monetária do Banco Central Europeu (BCE) e pelo impacto da guerra na Ucrânia, forçou o BCE a subir as taxas de juro. No final de 2023, a taxa variável ainda dominava 78% dos contratos, mas a pressão sobre o rendimento disponível das famílias acelerou a procura por alternativas de estabilidade.

A tendência é ainda mais evidente nos novos contratos. Em julho, 86% dos novos empréstimos foram celebrados com taxa mista, sendo o período de taxa fixa de dois anos o mais frequente. A taxa variável representa agora apenas 12% e a taxa fixa 2% das novas assinaturas.

Quanto ao indexante, metade dos contratos atuais baseia-se na Euribor a 6 meses, enquanto 30% optam pela Euribor a 12 meses.