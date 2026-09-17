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Amália: o modelo de linguagem português desenhado para proteger dados nacionais

Portugal

Portugal decidiu criar o Amália, um modelo de linguagem (LLM) próprio para evitar a dependência tecnológica de sistemas estrangeiros. A medida, oficializada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 178/2026, parte da premissa de que modelos treinados em culturas e prioridades externas podem distorcer a interpretação da informação e a gestão do conhecimento nacional.

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O Amália não é um simples chatbot, mas uma infraestrutura desenhada para o português europeu. O objetivo é integrar a ferramenta na Administração Pública, escolas e centros de investigação, permitindo o tratamento de dados sensíveis dentro do território nacional, sem que a informação saia do país.

Um dos campos de aplicação mais críticos é a Justiça. Tribunais e entidades judiciais lidam com processos e depoimentos confidenciais que, atualmente, correm o risco de alimentar plataformas estrangeiras se forem processados por IAs globais. Um modelo soberano permitiria a pesquisa jurisprudencial e a organização de processos respeitando o português jurídico e a segurança dos dados.

Contudo, a ferramenta tem limites claros. No sistema judicial, a IA serve para acelerar tarefas administrativas, mas não pode substituir o juiz. A decisão jurisdicional exige fundamentação humana e contraditório; uma probabilidade estatística gerada por um algoritmo não pode ser convertida em verdade processual.

O ecossistema português já conta com outras iniciativas, como o Evaristo, que disponibiliza o modelo local Gervásio 8B PTPT. A coexistência entre o projeto estatal Amália e iniciativas académicas ou privadas evita o monopólio de uma única solução e estimula a comparação de performance.

Para que a soberania tecnológica seja real e não apenas formal, o Estado terá de garantir três pilares: capacidade de computação, dados de qualidade e transparência total sobre o treino dos modelos. O sucesso do Amália não reside na criação de uma máquina omnisciente, mas na compreensão de que o controlo sobre a linguagem é, hoje, uma questão de soberania nacional.

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Author`s name Petr Ermilin
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