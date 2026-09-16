Mais de metade dos portugueses admite ter menos paciência para internet lenta

Quatro em cada dez portugueses desistiram de realizar uma atividade online em agosto devido a falhas no desempenho da rede. O dado surge num estudo da Netsonda, encomendado pela DE-CIX, que ouviu 600 utilizadores em Portugal.

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A insatisfação é maior entre quem paga serviços de internet "premium": 76% dos inquiridos consideram frustrante a ocorrência de quebras durante tarefas essenciais de trabalho ou lazer.

Os problemas mais reportados dividem-se em três categorias: a lentidão no carregamento de páginas e aplicações (51%), quedas curtas de ligação (46%) e falhas no streaming de vídeo (36%). A lista inclui ainda o congelamento de áudio e vídeo em chamadas e atrasos em jogos online.

Ivo Ivanov, CEO da DE-CIX, explica que a velocidade já não é o único critério de avaliação dos consumidores. A experiência do utilizador depende agora da consistência da rede, da latência e da qualidade da infraestrutura subjacente.

A tolerância dos portugueses diminuiu. Cerca de 53% admitem ter menos paciência para serviços lentos do que há cinco anos. Esta urgência reflete-se em momentos críticos: 65% consideram inaceitáveis as desconexões durante o trabalho, 63% durante transações financeiras e 56% em comunicações em tempo real.

Nos pagamentos online, videochamadas e navegação geral, metade dos utilizadores exige que a resposta do serviço seja quase imediata, ocorrendo em menos de dois segundos.