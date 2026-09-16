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Análise da Marsh Portugal prevê abrandamento na subida dos salários

Portugal

O ritmo de crescimento dos salários em Portugal deve abrandar em 2027. Segundo um estudo da Marsh Portugal, a subida média dos rendimentos situar-se-á nos 3,3%, mas o valor mediano não passará dos 3%. Este cenário marca uma desaceleração face à variação de 4,1% registada entre 2025 e 2026.

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A análise revela que a subida anterior foi impulsionada sobretudo por quem ocupa funções operacionais, onde os rendimentos cresceram 6,5%. Nos restantes grupos, o aumento foi marginal, com uma média de 1,3%. Este fenómeno correlaciona-se com a subida do Salário Mínimo Nacional (SMN), que este ano subiu 5,7%, atingindo os 920 euros brutos mensais.

Para 2027, a previsão é que o SMN suba para 970 euros, conforme o acordo de Concertação Social. Já a meta para o salário médio é atingir os 1890 euros brutos em 2028, nos termos do Acordo Tripartido 2025-2028.

Os números atuais mostram um fosso evidente: em junho, a remuneração bruta média por trabalhador era de 1835 euros (INE). Contudo, o salário mediano líquido em 2025 situava-se nos 984 euros (Banco de Portugal), o que significa que metade da força laboral portuguesa vive com menos de 1000 euros líquidos por mês.

Com a entrega da proposta do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) marcada até 10 de outubro, a tensão entre sindicatos e patrões recrudesce. A UGT e a CGTP exigem que o orçamento reforce a capacidade produtiva e aumente os salários. A CGTP pede especificamente uma alteração na política fiscal para aliviar a carga sobre os trabalhadores e taxar o grande capital, além de reivindicar a subida do SMN para 1100 euros já em janeiro.

Do lado empresarial, a resistência é total. A CCP argumenta que a fixação administrativa do salário mínimo destrói a competitividade e impede a valorização dos salários intermédios. A CAP recorda que a subida para 970 euros exige medidas de contrapartida para a economia, enquanto a CIP afirma que não houve ganho de produtividade que justifique qualquer revisão em alta do acordo vigente.

As confederações patronais pressionam agora o Governo para que o OE2027 inclua a redução da carga fiscal para as empresas e medidas de apoio à habitação para os trabalhadores.

O impasse será discutido nesta quarta-feira, 16 de setembro, em reunião de Concertação Social com o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, onde será apresentada a informação sobre o OE2027 e discutida a transposição da Diretiva da Transparência Salarial.

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Author`s name Petr Ermilin
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