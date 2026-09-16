Obras da Linha de Alta Velocidade Porto-Oiã iniciam fase operacional em Aveiro

As obras da Linha de Alta Velocidade (LAV) Porto-Oiã entram na fase operacional no final deste mês. A concessionária AVAN confirmou que as primeiras mobilizações no terreno terão início na zona de Aveiro, marcando o começo da execução física do troço.

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O calendário imediato define setembro para a montagem dos estaleiros das pontes sobre o Rio Largo e o Rio Vouga. Em outubro, a operação avança para as escavações, desmatação e terraplanagem.

No terreno, o maior desafio administrativo centra-se nas expropriações. Em Aveiro, 500 parcelas estão afetadas pelo traçado; a AVAN já contactou 300 proprietários e fechou 120 acordos. A empresa aposta na via da negociação direta para evitar litígios prolongados.

Do ponto de vista logístico e técnico, o projeto em Aveiro cobre 8,19 quilómetros e ocupa cerca de 57 hectares. A expectativa é que a ligação Aveiro-Porto seja reduzida entre 15 a 20 minutos em comparação com os tempos atuais do Alfa Pendular. Além disso, a infraestrutura deverá aproximar Aveiro de Vigo, reduzindo a viagem para pouco mais de uma hora.

Para mitigar o impacto nas populações, a concessionária detalhou dois pontos críticos:

Escavações e Túneis: Será implementada a monitorização de vibrações para proteger as fundações das casas. A AVAN admite, porém, que a proximidade extrema às escavações poderá exigir a relocalização temporária de alguns residentes.

Será implementada a monitorização de vibrações para proteger as fundações das casas. A AVAN admite, porém, que a proximidade extrema às escavações poderá exigir a relocalização temporária de alguns residentes. Recursos Hídricos: A qualidade da água e o nível freático de poços licenciados ou cartografados serão monitorizados.

A longo prazo, a obra prevê a criação de um centro de manutenção em Estarreja, que funcionará como um polo de emprego permanente para a gestão da linha.

Para resolver questões individuais, a AVAN vai abrir um centro de atendimento fixo em Campanhã e lançar uma unidade itinerante que percorrerá as freguesias abrangidas pelo traçado.