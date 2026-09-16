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Porto vai reduzir lugares de estacionamento à superfície para priorizar residentes

Portugal

A Câmara Municipal do Porto vai apresentar, até ao final do ano, uma nova política de estacionamento focada na redução de lugares à superfície e na priorização dos residentes. O plano, anunciado pelo presidente Pedro Duarte, visa dificultar a paragem de veículos de quem não reside na cidade.

Парковка
Photo: Wikipedia by Александр Спиридонов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Парковка

O autarca confirmou que a distribuição atual de lugares reservados a moradores por freguesia será revista para eliminar disparidades. No que toca à infraestrutura, a autarquia não prevê aumentar a oferta de estacionamento à superfície, apostando, em alternativa, na criação de parques subterrâneos ou em altura.

Para viabilizar a descida das tarifas para residentes face aos utilizadores externos, a equipa jurídica do município está a analisar os contratos de concessão vigentes. Atualmente, a gestão do estacionamento no Porto está dividida: três das quatro Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) são geridas pela EPorto, enquanto a quarta compete à STCP-Serviços.

A estratégia de mobilidade inclui a desincentivação do uso do automóvel no centro. Está em estudo um plano de pedonalização do centro histórico, embora Pedro Duarte admita a impossibilidade de eliminar totalmente o trânsito devido a eixos estruturantes como o túnel da Ribeira. Um dos objetivos concretos é a remoção do parque de estacionamento situado na zona da Alfândega, junto ao rio.

No âmbito do controlo de tráfego, o município trabalha na implementação de cinco novas Zonas de Acesso Automóvel Concionado (ZAAC) — na Sé, Bonjardim, Miguel Bombarda, Batalha e Tito Fontes —, que se juntam às cinco já operacionais.

Quanto aos transportes públicos, a rede de corredores bus será alargada de 15 para 21 quilómetros até dezembro. O programa Via Livre, que permite à STCP sinalizar estacionamento indevido nestas vias, registou um aumento de autuações, passando de 508 em agosto de 2023 para mais de 1.800 em agosto deste ano. Está também prevista a instalação de semáforos com sensores de prioridade para autocarros, iniciando-se na Avenida Fernão de Magalhães.

Relativamente à Rede 30, a autarquia passará da fase pedagógica para a fiscalização efetiva. No início de 2027, será lançado um concurso público para a aquisição de um sistema de radares de controlo de velocidade para implementação em toda a cidade.

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Author`s name Petr Ermilin
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