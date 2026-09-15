Viagem de 15 minutos: as especificações do novo elétrico 16E em Lisboa

A Agência Portuguesa do Ambiente validou a viabilidade ambiental do novo elétrico 16E, que ligará o Terreiro do Paço ao Parque das Nações. A conclusão, apresentada numa sessão pública a 14 de setembro, condiciona a obra à minimização e monitorização dos impactos negativos. A consulta pública sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) termina a 30 de setembro.

Photo: commons.wikimedia.org by Simon Burchell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лиссабон

O projeto prevê um investimento de 160 milhões de euros, com cofinanciamento europeu. O objetivo é retirar cerca de 4.800 veículos das ruas diariamente e reduzir as emissões de dióxido de carbono em 124 mil toneladas. Segundo a consultora TIS, os benefícios sociais e ambientais da obra são estimados em 298 milhões de euros.

Tecnicamente, o 16E funcionará como um metro ligeiro de superfície. Com um percurso de 11 quilómetros e 17 paragens, terá via 100% dedicada, eliminando a dependência do trânsito. O tempo de viagem entre a Praça do Comércio e a zona sul do Parque das Nações será de 15 minutos (22 minutos até à zona central), com uma velocidade média de 25 km/h. A frota será composta por 28 veículos articulados da CAF, com capacidade para 220 passageiros cada.

A viabilidade ambiental, porém, enfrenta resistências locais. O EIA identifica a necessidade de transplantar árvores nas avenidas Infante Dom Henrique, Dom João II e na Alameda dos Oceanos, além da perda de lugares de estacionamento no Parque das Nações. Durante a sessão pública, moradores alertaram para o aumento do ruído e das vibrações em zonas residenciais, questionando a necessidade de mais um transporte para a Baixa.

A instalação de linhas e catenárias alterará a paisagem urbana e as acessibilidades durante a construção. A execução final do projeto depende agora da elaboração do Projeto de Execução e do respetivo Relatório de Conformidade Ambiental (RECAPE).