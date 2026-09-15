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Governo português anuncia suplemento a pensionistas e redução do IRS

Portugal

O Governo de Luís Montenegro anunciou um suplemento extraordinário para pensionistas, com um teto de 1611 euros a pagar em dezembro, e uma nova redução do IRS até ao 6.º escalão. O anúncio coincide com a pressão política sobre a permanência de Luís Neves no cargo.

Пожилой мужчина в парке
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Há um mês, estas medidas estavam condicionadas à existência de "folga orçamental". Essa margem financeira surgiu precisamente na abertura do debate da moção de censura, servindo como amortecedor para o custo político da manutenção do ministro.

O custo do suplemento aos pensionistas é de 400 milhões de euros. O valor não altera as regras da Segurança Social nem o montante das pensões futuras. A medida ignora o relatório do grupo de trabalho do próprio Governo, publicado em agosto, que apontou um défice real de 1,9 mil milhões de euros no sistema. O Executivo classificou esse relatório como um "assunto fechado", recusando reformas estruturais nesta legislatura.

Quanto ao IRS, trata-se da quinta descida desde que Montenegro assumiu a Presidência do Governo. No entanto, a manutenção de um sistema de nove escalões dilui o impacto real para as famílias, resultando em ganhos marginais no final do mês. A opção por alterar taxas de retenção em vez de simplificar a estrutura fiscal evita a complexidade da reforma, mas mantém o efeito prático irrelevante para o contribuinte.

O resultado é a priorização de gastos pontuais para garantir a sobrevivência política imediata, sem resolver a sustentabilidade das pensões para as gerações futuras ou a simplificação do sistema fiscal.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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