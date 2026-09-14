FMI alerta Portugal para integrar riscos climáticos na gestão financeira do Estado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou Portugal para a necessidade de fundir a gestão climática com a gestão financeira do Estado. No relatório C-PIMA, a instituição deixa claro que o país não pode continuar a tratar a crise climática como um custo isolado, mas sim como um risco orçamental sistémico.
A falha atual reside na lógica ex post: o Estado espera que a catástrofe aconteça para depois contabilizar perdas, mobilizar apoios e reparar infraestruturas. O FMI propõe a inversão para um modelo ex ante, onde a exposição ao risco é quantificada antes de qualquer investimento ser aprovado.
Para concretizar esta mudança, o relatório detalha cinco medidas prioritárias:
Outro ponto crítico é a capacidade técnica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O FMI recomenda que a entidade consiga mapear riscos por região e tipo de infraestrutura, permitindo que o dinheiro seja investido preventivamente onde a vulnerabilidade é maior.
A questão central deixa de ser o montante gasto em políticas ambientais e passa a ser a exposição financeira invisível nas contas públicas. Atualmente, Portugal sabe quanto gasta em proteção civil, mas ignora qual a fatura futura de ativos públicos vulneráveis e que responsabilidades financeiras surgirão com a intensificação de fenómenos extremos.
Trata-se, portanto, de modernizar a gestão financeira do Estado para evitar que o impacto dos riscos climáticos recaia, de forma descontrolada, sobre as famílias e as empresas.
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