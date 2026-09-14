FMI alerta Portugal para integrar riscos climáticos na gestão financeira do Estado

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou Portugal para a necessidade de fundir a gestão climática com a gestão financeira do Estado. No relatório C-PIMA, a instituição deixa claro que o país não pode continuar a tratar a crise climática como um custo isolado, mas sim como um risco orçamental sistémico.

A falha atual reside na lógica ex post: o Estado espera que a catástrofe aconteça para depois contabilizar perdas, mobilizar apoios e reparar infraestruturas. O FMI propõe a inversão para um modelo ex ante, onde a exposição ao risco é quantificada antes de qualquer investimento ser aprovado.

Para concretizar esta mudança, o relatório detalha cinco medidas prioritárias:

Implementação de climate screening para filtrar projetos de investimento público com base no impacto ambiental;

Criação do climate budget tagging para identificar e rastrear a despesa climática no orçamento;

Integração de avaliações de risco climático nos planos de manutenção de infraestruturas;

Desenvolvimento de estratégias de financiamento e seguros contra catástrofes;

Criação de uma Unidade de Financiamento Climático no Ministério das Finanças.

Outro ponto crítico é a capacidade técnica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). O FMI recomenda que a entidade consiga mapear riscos por região e tipo de infraestrutura, permitindo que o dinheiro seja investido preventivamente onde a vulnerabilidade é maior.

A questão central deixa de ser o montante gasto em políticas ambientais e passa a ser a exposição financeira invisível nas contas públicas. Atualmente, Portugal sabe quanto gasta em proteção civil, mas ignora qual a fatura futura de ativos públicos vulneráveis e que responsabilidades financeiras surgirão com a intensificação de fenómenos extremos.

Trata-se, portanto, de modernizar a gestão financeira do Estado para evitar que o impacto dos riscos climáticos recaia, de forma descontrolada, sobre as famílias e as empresas.