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Central solar Sophia reduz capacidade em 34% para mitigar impactos ambientais

Portugal

A Lightsource BP vai reduzir a capacidade da central solar fotovoltaica Sophia em 34%, baixando a potência de 867 MWp para 573 MWp. A alteração surge após a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) detetar impactes negativos graves na paisagem, no solo e na socioeconomia da região. O novo projeto será submetido para avaliação de impacto ambiental até 2OneDrive outubro.

O ajuste altera a pegada física da infraestrutura: a área vedada diminui 32% e o número de núcleos vedados cai para metade, passando de 44 para 22. A nova proposta retira a instalação de zonas com potencial de regadio (uma redução de 222 hectares para zero) e concentra 70% dos painéis em áreas de monocultura de eucalipto.

No plano elétrico, a promotora eliminou quatro corredores de linhas aéreas de média tensão. Cerca de 70% da nova linha preferencial seguirá trajetos adjacentes a redes já existentes para minimizar a fragmentação do território.

As correções ambientais focam-se na preservação de espécies e habitats:

  • Reserva Ecológica Nacional: a intersecção cai 99% (de 10,8 para 0,1 hectares).
  • Flora: elimina-se a afetação de 7,1 hectares de carvalho-negral e cancela-se o abate de sobreiros e azinheiras de grande porte.
  • Fauna: a distância ao dormitório de abutre-negro foi afastada de 290 metros para 4,4 quilómetros.

Para compensar o impacto local, a Lightsource BP prevê um investimento de 20 milhões de euros em dez iniciativas, incluindo apoio ao combate a incêndios, literacia energética e combate à pobreza energética na Beira Baixa.

O projeto, que abrange os concelhos do Fundão, Idanha-a-Nova e Penamacor, continua em fase de estudo prévio. A implementação da central está prevista para 2029.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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