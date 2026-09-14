Por que imigrantes votam em partidos que querem limitar a imigração?

O fenómeno de imigrantes que votam em partidos que defendem a limitação da imigração não é apenas uma curiosidade estatística, mas um reflexo de identidades ideológicas que se sobrepõem ao sentido de pertença. O cientista político e jornalista João Gabriel de Lima analisa este paradoxo no livro A Direita à direita da Direita, focando-se nos últimos seis anos em Portugal e no Brasil.

Para Lima, a explicação reside na transposição de lealdades políticas. Muitos brasileiros em Portugal, alinhados com o bolsonarismo, veem no Chega a versão portuguesa do movimento de Jair Bolsonaro. Para estes eleitores, a identificação com a agenda ideológica do partido anula o facto de as políticas propostas pelo Chega serem, na prática, prejudiciais para a comunidade imigrante como um todo.

Um exemplo concreto desta dinâmica é o deputado Marcus Santos, membro do Chega. Santos, tal como outros imigrantes entrevistados por Lima, distingue-se do grupo geral ao definir-se como um imigrante "integrado", o que, na sua perspetiva, o isenta dos impactos negativos das medidas anti-imigração.

O Chega tem materializado este discurso em propostas legislativas na Assembleia da República. Recentemente, o partido apresentou um projeto para dar prioridade a crianças portuguesas no acesso a creches, em detrimento de crianças estrangeiras. No ano passado, a estratégia incluiu a exposição de nomes de crianças imigrantes no Parlamento e a proposta de suspender o reagrupamento familiar por um período de oito anos.

João Gabriel de Lima descreve este movimento como um "clube internacional", onde a pertença a um grupo global de direita radical — que partilha pautas como o antifeminismo — confere mais identidade aos seus membros do que a própria ideologia ou a sua condição de estrangeiros num país.

Este padrão repete-se noutros contextos. O autor cita o caso de um imigrante britânico nos Estados Unidos que, apesar de apoiar as políticas de deportação em massa de Donald Trump, acabou por ser deportado por estar em situação irregular. O livro refere ainda casos de brasileiros que, mesmo após terem sido deportados em condições degradantes — algemados e sem acesso a água ou comida durante o voo -, mantêm o apoio a Trump.

Além do paradoxo da imigração, a obra analisa a tentativa de golpe no Brasil em janeiro de 2023, a nostalgia por regimes ditatoriais entre apoiantes de Ventura e Bolsonaro e a fragilidade democrática nos dois países.