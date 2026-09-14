40% dos ministros portugueses nos últimos 49 anos não tinham formação na área da pasta

Quase metade dos ministros portugueses nos últimos 49 anos não tinha formação académica na área da pasta que governou. É a conclusão do estudo Quem Governa Portugal? Perfis ministeriais em perspetiva comparada (1976-2025), coordenado por Marcelo Camerlo e António Costa Pinto para a Fundação Francisco Manuel dos Santos.

Os dados revelam que 40% dos governantes nos 25 Governos Constitucionais não possuíam licenciatura ou pós-graduação na área temática da sua tutela. Entre os restantes, a especialização profunda (doutoramentos ou pós-graduações) limitou-se a 20,9%, enquanto 39,1% detinham apenas a licenciatura.

A investigação sublinha que a formação académica serviu, historicamente, mais como um marcador de estatuto social — especialmente em Direito, Economia e Engenharia — do que como um filtro técnico para a seleção de governantes.

A tipologia do poder: o híbrido "político-especialista"

O estudo divide os governantes em quatro perfis: externos, peritos, políticos-especialistas e políticos. O modelo português revela-se híbrido, privilegiando o "político-especialista" — quem combina a lealdade ao partido com competências técnicas.

O exemplo citado é Luís Capoulas Santos (Ministro da Agricultura no II Governo de Guterres). Militante do PS desde 1977, foi autarca, deputado e porta-voz do partido para a agricultura, tendo trabalhado como técnico e dirigente no próprio ministério antes de o liderar.

No extremo oposto está o perfil puramente político. O estudo destaca Leonor Beleza, nomeada ministra da Saúde em 1985 por Cavaco Silva. Jurista e dirigente do PSD, foi escolhida deliberadamente por não ser médica nem estar ligada ao setor, para que tivesse a "coragem" de implementar reformas. Este mandato ficou marcado pela tragédia das transfusões de sangue contaminadas com HIV que vitimou decenas de hemofílicos; o caso foi arquivado e as vítimas indemnizadas via tribunal arbitral.

Quanto aos outros perfis, José Mariano Gago (Ciência e Tecnologia, 1995) representa o "perito": professor catedrático recrutado da sociedade civil sem vínculos partidários. Já Tiago Brandão Rodrigues (Educação, 2015) exemplifica o "externo": doutorado em Bioquímica e investigador, mas sem formação ou trajetória na área da Educação.

Partidarismo e a influência dos partidos

Portugal detém a maior taxa de ministros independentes na Europa do Sul, mas o controlo do recrutamento permanece nas mãos dos partidos. O PS nomeia mais apartidários (38%) do que o PSD (22%). No entanto, há nuances: o PS recruta mais "semi-independentes" (58% — sem filiação, mas com histórico de colaboração), enquanto o PSD privilegia independentes puros (62,5%).

O teto de vidro: a sobrequalificação das mulheres

A presença feminina no Conselho de Ministros foi marginal durante décadas. Dos 398 ministros analisados, apenas 60 eram mulheres (15%). A primeira nomeação ocorreu apenas em 1985. A paridade real só foi atingida em 2022 (53%).

Subsistem, porém, assimetrias profundas na distribuição do poder:

Pastas centrais: Apenas 7,3% das nomeações foram para mulheres.

Apenas 7,3% das nomeações foram para mulheres. Pastas periféricas/sociais: Onde se concentram a maioria das ministras (50% de todas as mulheres governantes).

Onde se concentram a maioria das ministras (50% de todas as mulheres governantes). Soberania e Economia: A presença feminina é inferior ou próxima de 10%.

Para acederem a estes cargos, as mulheres enfrentam a necessidade de uma "sobrequalificação compensatória": 50% das ministras têm doutoramento, contra 25,1% dos homens. Mais curioso ainda: para ocupar pastas centrais, a filiação partidária foi uma condição obrigatória para 100% das mulheres nomeadas.