A falta de mão de obra qualificada ameaça a reindustrialização da Europa

A Europa traçou a rota para a reindustrialização, reforço da Defesa e autonomia estratégica, mas ignora o fator crítico: a falta de mão de obra qualificada. O capital, a tecnologia e as encomendas existem, mas não há quem opere as máquinas.

O problema não é a falta de diplomas, mas o abismo entre a academia e a oficina. Dados do Eurobarómetro da Comissão Europeia indicam que 46% das PME não encontram trabalhadores com as competências necessárias. A projeção é severa: a força de trabalho da UE pode encolher 18 milhões de pessoas até 2050.

Portugal ilustra este desequilíbrio. O Education and Training Monitor 2025 revela que 28,9% dos estudantes do Ensino Superior focam-se em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), superando a média europeia (26,9%). No entanto, no Ensino Profissional, o país fica atrás: 30,5% face aos 36,3% da média da UE. Durante décadas, o diploma universitário foi vendido como o único caminho para o sucesso, relegando a formação técnica a uma segunda escolha.

A dependência de mão de obra estrangeira também é mal gerida. Portugal tem cerca de 1,6 milhões de residentes estrangeiros (14% da população), mas a sobrequalificação neste grupo atinge os 46,8%, contra os 14,1% dos portugueses. O país desperdiça competências de quem já vive no território por falhas na homologação de qualificações e na integração profissional.

A Inteligência Artificial e a automação mitigam a escassez, mas não eliminam a necessidade de soldadores, eletricistas e mecânicos para instalar e reparar sistemas complexos. A reindustrialização sem técnicos qualificados não é autonomia; é apenas a troca de uma dependência por outra.

A grande escassez europeia não será de energia ou capital, mas de quem saiba fazer a indústria funcionar.