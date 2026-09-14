Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
Os lençóis ásperos já não são um problema: uma colher deste produto altera completamente os resultados da lavagem
Índia expande rede de polígonos para testar novos mísseis nacionais
Flávio Dino aponta indícios de desvio de emendas para financiar filme sobre Bolsonaro
40% dos ministros portugueses nos últimos 49 anos não tinham formação na área da pasta
Índia alerta BRICS contra uso de minerais críticos e tecnologia como armas
Não é apenas o ambiente: o aquecimento global está a eliminar as barreiras naturais contra as infecções mortais
Respire e perca peso: estes 3 exercícios trabalham músculos que nem imaginava que tinha
Porque é que as mulheres abotoam as suas roupas de forma diferente dos homens: um segredo que a moda guarda há séculos
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca

A falta de mão de obra qualificada ameaça a reindustrialização da Europa

Portugal

A Europa traçou a rota para a reindustrialização, reforço da Defesa e autonomia estratégica, mas ignora o fator crítico: a falta de mão de obra qualificada. O capital, a tecnologia e as encomendas existem, mas não há quem opere as máquinas.

O problema não é a falta de diplomas, mas o abismo entre a academia e a oficina. Dados do Eurobarómetro da Comissão Europeia indicam que 46% das PME não encontram trabalhadores com as competências necessárias. A projeção é severa: a força de trabalho da UE pode encolher 18 milhões de pessoas até 2050.

Portugal ilustra este desequilíbrio. O Education and Training Monitor 2025 revela que 28,9% dos estudantes do Ensino Superior focam-se em STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática), superando a média europeia (26,9%). No entanto, no Ensino Profissional, o país fica atrás: 30,5% face aos 36,3% da média da UE. Durante décadas, o diploma universitário foi vendido como o único caminho para o sucesso, relegando a formação técnica a uma segunda escolha.

A dependência de mão de obra estrangeira também é mal gerida. Portugal tem cerca de 1,6 milhões de residentes estrangeiros (14% da população), mas a sobrequalificação neste grupo atinge os 46,8%, contra os 14,1% dos portugueses. O país desperdiça competências de quem já vive no território por falhas na homologação de qualificações e na integração profissional.

A Inteligência Artificial e a automação mitigam a escassez, mas não eliminam a necessidade de soldadores, eletricistas e mecânicos para instalar e reparar sistemas complexos. A reindustrialização sem técnicos qualificados não é autonomia; é apenas a troca de uma dependência por outra.

A grande escassez europeia não será de energia ou capital, mas de quem saiba fazer a indústria funcionar.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Mulher
Abandonar a máscara de cílios: a mudança estratégica que transformou o padrão de beleza atual
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Carros
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal
Mulher
Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal
Mais populares
Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?

A preferência por sistemas suspensos pode esconder problemas graves que só são notados quando a água já atingiu a estrutura do imóvel.

Vaso sanitário de chão ou suspenso: por que o modelo clássico está voltando?
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Panqueca de abobrinha: o papel do amido de milho para a textura aveludada
Neogourmandismo na perfumaria: como a doçura da baunilha se combina com o fumo e o sal
Toyota Land Cruiser 250 ganhará atualizações para enfrentar novo Mitsubishi Pajero
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Como criar um visual sofisticado sem depender de marcas de luxo
Lábios dos anos 90 voltam com foco em tons frios e contorno multidimensional
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
Um lanche rápido e prático: salsichas panadas e fritas em apenas 10 minutos!
últimos materiais
Índia expande rede de polígonos para testar novos mísseis nacionais
Flávio Dino aponta indícios de desvio de emendas para financiar filme sobre Bolsonaro
40% dos ministros portugueses nos últimos 49 anos não tinham formação na área da pasta
Índia alerta BRICS contra uso de minerais críticos e tecnologia como armas
Não é apenas o ambiente: o aquecimento global está a eliminar as barreiras naturais contra as infecções mortais
A falta de mão de obra qualificada ameaça a reindustrialização da Europa
Respire e perca peso: estes 3 exercícios trabalham músculos que nem imaginava que tinha
Porque é que as mulheres abotoam as suas roupas de forma diferente dos homens: um segredo que a moda guarda há séculos
Audi A2 E-Tron resgata design icônico para ser o elétrico mais econômico da marca
Moçambique procura investimento da Coreia do Sul para industrializar recursos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.