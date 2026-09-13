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Filipe Caldas de Vasconcellos "Uma boa vindima não elimina os desafios estruturais que se vivem no setor"

Portugal

O setor vitivinícola em Portugal enfrenta uma transição que ultrapassa a crise climática, concentrando-se agora em mudanças econômicas e culturais. Para Filipe Caldas de Vasconcellos, do Morgado do Quintão, a resiliência contra a seca estrutural não depende apenas de técnicas agrícolas, mas da capacidade de migrar de um modelo de volume para um de valor agregado.

Resiliência agrícola e a armadilha do volume

A adaptação ao novo regime climático tem passado pelo uso de castas locais adaptadas ao território, agricultura biológica e práticas regenerativas para melhorar a retenção de água no solo. No entanto, o produtor alerta que a dependência de vinhas de sequeiro tem um limite físico: a ausência total de água interrompe a produção.

O principal gargalo atual não é a safra isolada, mas a sequência de anos difíceis somada ao aumento de custos de energia, água e mão de obra. Segundo Vasconcellos, o setor cometeu o erro de transformar a agricultura de proximidade em uma indústria de manufatura, onde o vinho virou mero estoque e o produtor se distanciou do consumidor final.

Visão do produtor: Segundo Filipe Caldas de Vasconcellos, a sustentabilidade econômica das pequenas explorações não depende mais da quantidade produzida, mas da criação de relevância e autenticidade para o consumidor.

Competitividade e novos hábitos de consumo

Portugal não consegue competir em escala ou preço com grandes mercados globais. A vantagem competitiva reside na diversidade de castas autóctones e em vinhas velhas. Com a queda global no consumo de vinho e o aumento de campanhas contra o álcool, a estratégia defendida é a migração para o consumo consciente e de alta qualidade, vinculando o produto ao patrimônio, à gastronomia e à economia rural.

Investimentos e perspectivas para os próximos cinco anos

As decisões concretas de investimento estão focadas em solos mais vivos e precisão técnica na vinha. Contudo, a adaptação fundamental é a diversificação da receita, transformando a propriedade agrícola em um destino de experiência, e não apenas em uma fábrica de garrafas.

Para o próximo quinquênio, o cenário realista indica:

  • Redução do número de produtores e maior consolidação de empresas;
  • Seleção natural de projetos baseada na gestão eficiente;
  • Substituição da métrica de sucesso (litros produzidos) pela métrica de valor gerado por hectare.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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