Revolta com custos na Margem Sul: fim das portagens no Tejo pode alterar rotina de milhares

O partido "Chega" entregou à Assembleia da República, nesta sexta-feira (11), três iniciativas legislativas focadas na redução do custo de vida. As propostas, que incluem dois projetos de lei e um projeto de resolução, estão agendadas para debate no plenário do dia 24 de setembro.
Uma das medidas prevê a aplicação temporária de alíquota zero de IVA para itens essenciais. O "Chega" justifica a urgência da medida citando a instabilidade geopolítica e a volatilidade nos mercados de energia e cadeias de suprimentos.
A lista de produtos beneficiados abrange:
O texto garante que os contribuintes mantenham o direito à dedução do imposto sobre bens ou serviços adquiridos.
O partido propõe reduzir a taxa de IVA sobre combustíveis rodoviários para a alíquota intermediária de 13% por um período de 12 meses, com possibilidade de renovação. O objetivo é combater o efeito cascata, já que o IVA incide sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), elevando a carga tributária para quase 50% do valor final do combustível nas bombas.
Por meio de um projeto de resolução, o "Chega" recomenda que o Governo extinga os pedágios nas travessias do Tejo. O argumento central é que a travessia é uma necessidade diária para residentes da Margem Sul, e não um uso ocasional.
|Ponte
|Custo Anual Estimado (Veículo Classe 1)
|25 de Abril
|594 euros
|Vasco da Gama
|897,60 euros
A proposta solicita que o Estado inicie negociações com a concessionária Lusoponte, considerando que a concessão termina em março de 2030, visando a criação de um modelo de financiamento público para a manutenção das vias.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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