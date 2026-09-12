Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Revolta com custos na Margem Sul: fim das portagens no Tejo pode alterar rotina de milhares

Portugal

"Chega" propõe fim de pedágios nas pontes do Tejo e isenção de IVA em alimentos

O partido "Chega" entregou à Assembleia da República, nesta sexta-feira (11), três iniciativas legislativas focadas na redução do custo de vida. As propostas, que incluem dois projetos de lei e um projeto de resolução, estão agendadas para debate no plenário do dia 24 de setembro.

Платная дорога - пробка из грузовиков
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Платная дорога - пробка из грузовиков

Alimentos e cesta básica

Uma das medidas prevê a aplicação temporária de alíquota zero de IVA para itens essenciais. O "Chega" justifica a urgência da medida citando a instabilidade geopolítica e a volatilidade nos mercados de energia e cadeias de suprimentos.

A lista de produtos beneficiados abrange:

  • Pão, arroz, massas e batatas;
  • Legumes frescos e frutas;
  • Carnes, peixes, ovos e laticínios;
  • Azeite e produtos sem glúten.

O texto garante que os contribuintes mantenham o direito à dedução do imposto sobre bens ou serviços adquiridos.

Combustíveis e carga tributária

O partido propõe reduzir a taxa de IVA sobre combustíveis rodoviários para a alíquota intermediária de 13% por um período de 12 meses, com possibilidade de renovação. O objetivo é combater o efeito cascata, já que o IVA incide sobre o Imposto sobre Produtos Petrolíferos (ISP), elevando a carga tributária para quase 50% do valor final do combustível nas bombas.

Pedágios nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama

Por meio de um projeto de resolução, o "Chega" recomenda que o Governo extinga os pedágios nas travessias do Tejo. O argumento central é que a travessia é uma necessidade diária para residentes da Margem Sul, e não um uso ocasional.

Ponte Custo Anual Estimado (Veículo Classe 1)
25 de Abril 594 euros
Vasco da Gama 897,60 euros

A proposta solicita que o Estado inicie negociações com a concessionária Lusoponte, considerando que a concessão termina em março de 2030, visando a criação de um modelo de financiamento público para a manutenção das vias.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
Fitness
Prancha, agachamento e ponte: 3 exercícios básicos para transformar seu corpo
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Casa, Reforma e Imóveis
3 formas de substituir o plástico sob a banheira por opções modernas
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Carros
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
últimos materiais
Ordem dos Médicos propõe benefícios fiscais para fixar clínicos no interior de Portugal
Presidente Daniel Chapo anuncia novo hospital e melhorias em Funhalouro
Projeto na Rússia leva jovens de baixa renda aos palcos do Teatro Mariinsky
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Experimento inédito da JAXA mede distância de alvo em alta velocidade
Água fervente no chá: quando o hábito pode anular as propriedades da bebida
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Murmansk pode bater recorde de turistas em 2026 apesar de custos operacionais crescentes
Toque de recolher e patrulhas noturnas combatem urso no Altai
Consumidores russos trocam cafeterias por pontos de autoatendimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.