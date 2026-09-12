Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ordem dos Médicos propõe benefícios fiscais para fixar clínicos no interior de Portugal

Portugal

A Ordem dos Médicos propôs a criação de incentivos fiscais e a ampliação do período de férias para atrair e manter profissionais de saúde em regiões de baixa densidade populacional em Portugal.

Телемедицина
Photo: commons.wikimedia.org by Triera Zekaj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Телемедицина

Medidas para combater a escassez no interior

A proposta surge como resposta à dificuldade de fixar médicos em zonas remotas, onde a carência de especialistas compromete a cobertura do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A instituição defende que apenas a remuneração base não é suficiente para compensar o isolamento geográfico e as dificuldades logísticas dessas localidades.

Entre as sugestões centrais estão:

  • A concessão de benefícios fiscais para reduzir a carga tributária de quem atua no interior;
  • O aumento do número de dias de férias anuais para esses profissionais.

Posição atribuída: Segundo a Ordem dos Médicos, a implementação dessas vantagens é necessária para tornar as vagas em territórios remotos competitivas frente às oportunidades nos grandes centros urbanos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Casa, Reforma e Imóveis
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Mulher
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mulher
Adeus ao ultra-baggy: as novas silhuetas de jeans para o outono 2026
Mais populares
Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura

O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.

Toalhas velhas e endurecidas: a solução prática para criar itens úteis sem costura
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Novo Hyundai Elantra Hybrid reduz consumo em 10,4% apesar do tamanho maior
Vestido babydoll une estética dos anos 60 e 90 como opção prática para o verão
Tendência de Copenhague traz o verde floresta para o destaque do pedicure
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Quiet luxury na manicure prioriza formas suaves e cores neutras
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
Modo Super Race 3.0 altera lógica de câmbio e resposta do novo Uni-V
últimos materiais
Ordem dos Médicos propõe benefícios fiscais para fixar clínicos no interior de Portugal
Presidente Daniel Chapo anuncia novo hospital e melhorias em Funhalouro
Projeto na Rússia leva jovens de baixa renda aos palcos do Teatro Mariinsky
Passo a passo para preparar shake cremoso de abacate com toque cítrico
Experimento inédito da JAXA mede distância de alvo em alta velocidade
Água fervente no chá: quando o hábito pode anular as propriedades da bebida
Ausência de resfriamento líquido pode acelerar a degradação da bateria no Nissan Leaf
Murmansk pode bater recorde de turistas em 2026 apesar de custos operacionais crescentes
Toque de recolher e patrulhas noturnas combatem urso no Altai
Consumidores russos trocam cafeterias por pontos de autoatendimento
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.