A Ordem dos Médicos propôs a criação de incentivos fiscais e a ampliação do período de férias para atrair e manter profissionais de saúde em regiões de baixa densidade populacional em Portugal.
A proposta surge como resposta à dificuldade de fixar médicos em zonas remotas, onde a carência de especialistas compromete a cobertura do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A instituição defende que apenas a remuneração base não é suficiente para compensar o isolamento geográfico e as dificuldades logísticas dessas localidades.
Entre as sugestões centrais estão:
Posição atribuída: Segundo a Ordem dos Médicos, a implementação dessas vantagens é necessária para tornar as vagas em territórios remotos competitivas frente às oportunidades nos grandes centros urbanos.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
O tecido felpudo de peças antigas mantém propriedades que permitem a criação de acessórios úteis para diversos cômodos usando apenas técnicas manuais.