Ordem dos Médicos propõe benefícios fiscais para fixar clínicos no interior de Portugal

A Ordem dos Médicos propôs a criação de incentivos fiscais e a ampliação do período de férias para atrair e manter profissionais de saúde em regiões de baixa densidade populacional em Portugal.

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Medidas para combater a escassez no interior

A proposta surge como resposta à dificuldade de fixar médicos em zonas remotas, onde a carência de especialistas compromete a cobertura do Serviço Nacional de Saúde (SNS). A instituição defende que apenas a remuneração base não é suficiente para compensar o isolamento geográfico e as dificuldades logísticas dessas localidades.

Entre as sugestões centrais estão:

A concessão de benefícios fiscais para reduzir a carga tributária de quem atua no interior;

O aumento do número de dias de férias anuais para esses profissionais.

Posição atribuída: Segundo a Ordem dos Médicos, a implementação dessas vantagens é necessária para tornar as vagas em territórios remotos competitivas frente às oportunidades nos grandes centros urbanos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).