Aeroporto de Lisboa mudou tudo: quem sair de táxi vai pagar diferente

Aeroporto de Lisboa implementa tarifas fixas para táxis a partir de 15 de outubro

Viagens de táxi com partida do Aeroporto Humberto Delgado deixarão de utilizar o taxímetro a partir de 15 de outubro. A medida estabelece preços fixos baseados no destino, visando eliminar cobranças irregulares e fraudes no terminal.

Photo: commons.wikimedia.org by I, Luca Galuzzi, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Лиссабон

A área de chegadas será reservada exclusivamente para condutores autorizados que aceitem as novas regras. O sistema tarifário divide a cidade de Lisboa em duas zonas principais, com variação de custo entre os períodos diurno e noturno.

Zona de Destino Tarifa Dia Tarifa Noite Proximidades (ex: Alvalade, Parque das Nações) 16 euros 20 euros Zonas Distantes (ex: Benfica, Alcântara) 19 euros 23 euros Fora de Lisboa (ex: Oeiras, período diurno) 36,80 euros —

A mudança é resultado de um protocolo assinado entre a Câmara Municipal de Lisboa, a ANA – Aeroportos de Portugal, a Associação do Turismo de Lisboa e entidades do setor, como a Federação Portuguesa do Táxi e a Associação Nacional dos Transportes Rodoviários em Automóveis Ligeiros.

Posição atribuída: Segundo Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a medida busca solucionar problemas de insegurança e a ocorrência de golpes contra passageiros no aeroporto.

A iniciativa surge após fiscalizações da PSP em agosto, que resultaram em 67 infrações em cerca de 100 veículos. Quase metade das irregularidades referiam-se a taxímetros adulterados, além de veículos sem seguro, sem inspeção técnica ou condutores sob efeito de álcool.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).