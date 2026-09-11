Montenegro fala em perda de qualidade no ensino e detalha medidas em Setúbal

O primeiro-ministro Luís Montenegro reconheceu que o sistema de ensino em Portugal sofreu uma perda de qualidade e de exigência nos últimos anos. A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 11 de setembro, durante a abertura do ano letivo 2026/2027 no Centro Escolar Barbosa du Bocage, em Setúbal.
Para o chefe do Governo, os dados dos testes PISA 2025 confirmam a urgência de intervenções estruturais. O plano do executivo foca no aumento da exigência nas avaliações, valorização da carreira docente, atualização dos currículos e requalificação física das unidades escolares.
Entre as ações imediatas, Montenegro destacou a limitação do uso de celulares nas escolas, medida fundamentada na necessidade de maior concentração dos alunos. Também foram implementadas alterações na disciplina de Cidadania.
O Governo contabilizou a entrada de mais de 9.000 professores na carreira docente. Desse total, 3.000 foram destinados a regiões com maior pressão, como Lisboa, Algarve e a Península de Setúbal. Para atrair profissionais a essas áreas, foi criado um apoio à deslocação que pode chegar a 500 euros.
Situação Regional: Segundo Luís Montenegro, a Península de Setúbal é uma das áreas mais críticas para a fixação de docentes, mas informou que mais de 600 professores foram alocados na região via procedimentos extraordinários.
Questionado sobre a falta de professores apontada por sindicatos, o primeiro-ministro afirmou que a dimensão real do déficit só pode ser aferida por meio da análise mensal dos sumários, que permitem verificar se as escolas conseguiram preencher as lacunas internamente.
No campo das obras, o governo informou a conclusão de 87 processos de requalificação via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Outras 200 escolas estão em processo de reforma, sendo 35 delas na Península de Setúbal, com financiamento do Banco Europeu de Investimento.
|Item (Centro Escolar Barbosa du Bocage)
|Detalhe/Valor
|Investimento Total
|Cerca de 5,36 milhões de euros
|Financiamento PRR
|4,22 milhões de euros
|Capacidade de Alunos
|253 alunos (incluindo pré-escolar e 1º ciclo)
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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