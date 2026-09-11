Montenegro fala em perda de qualidade no ensino e detalha medidas em Setúbal

Governo admite queda na qualidade do ensino e detalha medidas para reverter cenário

O primeiro-ministro Luís Montenegro reconheceu que o sistema de ensino em Portugal sofreu uma perda de qualidade e de exigência nos últimos anos. A declaração ocorreu nesta sexta-feira, 11 de setembro, durante a abertura do ano letivo 2026/2027 no Centro Escolar Barbosa du Bocage, em Setúbal.

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Para o chefe do Governo, os dados dos testes PISA 2025 confirmam a urgência de intervenções estruturais. O plano do executivo foca no aumento da exigência nas avaliações, valorização da carreira docente, atualização dos currículos e requalificação física das unidades escolares.

Restrições e currículo

Entre as ações imediatas, Montenegro destacou a limitação do uso de celulares nas escolas, medida fundamentada na necessidade de maior concentração dos alunos. Também foram implementadas alterações na disciplina de Cidadania.

Recursos humanos e fixação de professores

O Governo contabilizou a entrada de mais de 9.000 professores na carreira docente. Desse total, 3.000 foram destinados a regiões com maior pressão, como Lisboa, Algarve e a Península de Setúbal. Para atrair profissionais a essas áreas, foi criado um apoio à deslocação que pode chegar a 500 euros.

Situação Regional: Segundo Luís Montenegro, a Península de Setúbal é uma das áreas mais críticas para a fixação de docentes, mas informou que mais de 600 professores foram alocados na região via procedimentos extraordinários.

Questionado sobre a falta de professores apontada por sindicatos, o primeiro-ministro afirmou que a dimensão real do déficit só pode ser aferida por meio da análise mensal dos sumários, que permitem verificar se as escolas conseguiram preencher as lacunas internamente.

Investimentos em infraestrutura

No campo das obras, o governo informou a conclusão de 87 processos de requalificação via Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). Outras 200 escolas estão em processo de reforma, sendo 35 delas na Península de Setúbal, com financiamento do Banco Europeu de Investimento.

Item (Centro Escolar Barbosa du Bocage) Detalhe/Valor Investimento Total Cerca de 5,36 milhões de euros Financiamento PRR 4,22 milhões de euros Capacidade de Alunos 253 alunos (incluindo pré-escolar e 1º ciclo)

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).