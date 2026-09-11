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Isenção de taxa de resíduos após tempestade Kristin é prorrogada

O Governo estendeu até o final de dezembro a isenção do pagamento da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para as regiões atingidas pela tempestade Kristin, ocorrida em janeiro. A medida visa aliviar os custos de descarte de detritos resultantes da destruição causada pelo evento climático.

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O anúncio foi feito pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante audiência na Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do PTRR, na Assembleia da República. A decisão ocorre após questionamentos de deputados, já que o prazo de isenção anterior venceria no fim deste mês.

Posição atribuída: Segundo a ministra Maria da Graça Carvalho, a isenção da TGR será mantida até dezembro para os resíduos provenientes dos danos da tempestade Kristin.

Impacto no custo ao cidadão

A TGR é um tributo cobrado pelo Estado às entidades gestoras de resíduos. Esse custo é repassado às prefeituras (Câmaras Municipais) e, consequentemente, chega ao consumidor final por meio da fatura de água. A suspensão temporária da taxa nos municípios afetados evita que o custo da limpeza pós-catástrofe seja transferido para os moradores.

Em junho, o Governo já havia prorrogado a medida, que originalmente teria validade até 30 de setembro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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