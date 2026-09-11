Um alívio inesperado para as famílias: a medida financeira que evitou cobranças abusivas nas faturas

Isenção de taxa de resíduos após tempestade Kristin é prorrogada

O Governo estendeu até o final de dezembro a isenção do pagamento da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR) para as regiões atingidas pela tempestade Kristin, ocorrida em janeiro. A medida visa aliviar os custos de descarte de detritos resultantes da destruição causada pelo evento climático.

Photo: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Центы

O anúncio foi feito pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, durante audiência na Comissão Eventual para a Resiliência Nacional, Prevenção de Catástrofes Naturais e Acompanhamento do PTRR, na Assembleia da República. A decisão ocorre após questionamentos de deputados, já que o prazo de isenção anterior venceria no fim deste mês.

Posição atribuída: Segundo a ministra Maria da Graça Carvalho, a isenção da TGR será mantida até dezembro para os resíduos provenientes dos danos da tempestade Kristin.

Impacto no custo ao cidadão

A TGR é um tributo cobrado pelo Estado às entidades gestoras de resíduos. Esse custo é repassado às prefeituras (Câmaras Municipais) e, consequentemente, chega ao consumidor final por meio da fatura de água. A suspensão temporária da taxa nos municípios afetados evita que o custo da limpeza pós-catástrofe seja transferido para os moradores.

Em junho, o Governo já havia prorrogado a medida, que originalmente teria validade até 30 de setembro.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).