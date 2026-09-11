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A paciência dos portugueses esgotou-se: a escalada de preços empurrou o debate para o Parlamento

Portugal

Preço do gasóleo atinge recorde de 2,10 euros por litro em Portugal

O preço médio do gasóleo simples ultrapassou a marca de 2,10 euros por litro no continente português. O valor representa um máximo histórico que impacta diretamente o orçamento de milhões de consumidores e a estrutura de custos de diversos setores produtivos.

Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин is licensed under Все права защищены
Озабоченный мужчина в машине ждет на бензоколонке

Embora a instabilidade geopolítica no Oriente Médio pressione as cotações internacionais do petróleo, a carga tributária incidente sobre os combustíveis permanece como o ponto central de debate sobre a viabilidade dos preços nas bombas.

Proposta de redução de impostos

O partido Chega anunciou que levará ao Parlamento uma nova iniciativa para a redução do IVA sobre os combustíveis, defendendo a aplicação da taxa intermediária de forma temporária. A proposta surge como alternativa a medidas paliativas, como os descontos temporários no Imposto sobre Produtos Petrolíferos Voláteis (ISP), que visavam compensar a arrecadação adicional de IVA gerada pela alta dos preços.

Posição atribuída: Segundo a proposta do partido Chega, a redução da carga fiscal nos combustíveis e a implementação de IVA Zero no cabaz alimentar são medidas necessárias para enfrentar a alta do custo de vida em Portugal.

Impactos na cadeia econômica

A alta do combustível afeta diferentes grupos de forma distinta, incidindo sobre:

  • Trabalhadores e residentes do interior: Dependentes do automóvel devido à insuficiência de redes de transporte público.
  • Setor primário e logística: Agricultores e transportadores que enfrentam aumento direto nos custos operacionais.
  • Consumidores finais: Que absorvem a inflação de preços de produtos e serviços decorrente do repasse dos custos de transporte.

Fiscalização e transparência

Além da questão tributária, há a demanda por maior rigor na fiscalização das margens de lucro das distribuidoras e maior transparência na formação de preços. O questionamento reside na disparidade de tempo entre a subida rápida dos preços nas bombas quando as cotações internacionais sobem e a lentidão na redução quando as cotações caem.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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