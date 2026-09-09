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Equilíbrio fiscal sob pressão em Portugal: novas medidas forçam ajustes inesperados no orçamento

Portugal

Governo projeta contas públicas equilibradas para 2026 apesar de gastos extras

O ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, afirmou que o saldo das contas públicas terminará 2026, no mínimo, em zero. A meta permanece mesmo com o impacto de 800 milhões de euros decorrentes de duas medidas anunciadas pelo primeiro-ministro: a redução do IRS e a concessão de um suplemento extraordinário para aposentados.

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Em entrevista à SIC Notícias na noite de terça-feira (8 de setembro), o ministro declarou que, exceto em casos de catástrofe, a dívida pública continuará em queda e as contas seguirão equilibradas, embora tenha admitido que eventual excedente orçamental será pequeno. Sarmento justificou a viabilidade dos gastos com a execução orçamental registrada até agosto.

Redução do IRS e impacto nos contribuintes

A queda no IRS deve custar aos cofres públicos 400 milhões de euros. O benefício será aplicado nas retenções na fonte a partir de novembro, atingindo rendimentos até o sexto escalão. Devido à natureza progressiva do imposto, contribuintes acima desse limite também serão beneficiados, embora a concentração do ganho ocorra nos escalões iniciais.

A distribuição detalhada do benefício por faixa de renda será divulgada somente quando a proposta for apresentada no Parlamento.

Suplemento para aposentados

Os outros 400 milhões de euros serão destinados a um pagamento extraordinário para pensionistas que recebem até 1.611,13 euros (valor equivalente a três vezes o Indexante de Apoios Sociais - IAS em 2026). O montante será pago em parcela única junto com a pensão de dezembro.

Faixa de Pensão (em IAS) Valor Estimado do Suplemento
Até 1 IAS (537,13 €) Cerca de 200 €
Entre 1 e 2 IAS Cerca de 150 €
Entre 2 e 3 IAS Aproximadamente 100 €

Combustíveis e limites orçamentários

Questionado sobre a alta nos preços dos combustíveis, Joaquim Miranda Sarmento descartou novas reduções de impostos sobre a gasolina e o gasóleo. O ministro argumentou que a prioridade do Governo é o aumento da renda disponível, deixando a critério do cidadão a destinação do recurso extra.

Sarmento alertou que a margem das contas públicas é limitada e reiterou que não há espaço para acumular novos apoios aos combustíveis com as medidas de IRS e pensões já anunciadas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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