Governo de Portugal em rota de colisão: novos cortes tributários alteraram planos de arrecadação

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou a implementação de um novo corte no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS). A medida, detalhada durante o debate da moção de censura no parlamento nesta terça-feira (8 de setembro), representa a quinta redução fiscal desde que o atual chefe do executivo assumiu o cargo.
A proposta a ser enviada à Assembleia da República foca nos seis primeiros escalões de rendimento. Na prática, o ajuste será sentido nos bolsos de trabalhadores e pensionistas já em novembro, por meio da redução das taxas de retenção na fonte, incidindo sobre o salário e o subsídio de Natal.
Posição atribuída: Segundo Luís Montenegro, a medida beneficiará cerca de 2 milhões de agregados familiares, com um impacto financeiro estimado em 400 milhões de euros.
Embora a redução de taxas se limite aos seis primeiros degraus, a estrutura progressiva do imposto garante que todos os contribuintes sejam beneficiados. Quem pertence aos escalões mais elevados (7.º, 8.º e 9.º) pagará menos imposto sobre a parcela de sua renda que se enquadra nas faixas inferiores, que agora terão taxas reduzidas.
Como o cálculo final do IRS é feito anualmente com base nas taxas vigentes em 31 de dezembro, os rendimentos de 2026 serão tributados conforme a nova tabela, e não pelas taxas aplicadas no início do ano.
Este anúncio marca a terceira vez que o governo de Montenegro propõe reduções adicionais no meio do ano fiscal, fora do ciclo tradicional do Orçamento do Estado.
|Período
|Tipo de Medida
|Escopos Afetados
|2024 (Meio do ano)
|Redução de taxas
|Até ao 6.º escalão
|Jan 2025
|Atualização de limites e deduções
|Limites subiram 4,62%
|Meio de 2025
|Redução adicional
|1.º ao 8.º escalão
|Jan 2026
|Queda de taxas (0,3 p.p.)
|2.º ao 5.º escalão
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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