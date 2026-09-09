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Governo anuncia nova redução de IRS para novembro

O primeiro-ministro Luís Montenegro anunciou a implementação de um novo corte no Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares (IRS). A medida, detalhada durante o debate da moção de censura no parlamento nesta terça-feira (8 de setembro), representa a quinta redução fiscal desde que o atual chefe do executivo assumiu o cargo.

Женщина и налоговая декларация 1040
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Женщина и налоговая декларация 1040

A proposta a ser enviada à Assembleia da República foca nos seis primeiros escalões de rendimento. Na prática, o ajuste será sentido nos bolsos de trabalhadores e pensionistas já em novembro, por meio da redução das taxas de retenção na fonte, incidindo sobre o salário e o subsídio de Natal.

Posição atribuída: Segundo Luís Montenegro, a medida beneficiará cerca de 2 milhões de agregados familiares, com um impacto financeiro estimado em 400 milhões de euros.

Alcance e funcionamento do corte

Embora a redução de taxas se limite aos seis primeiros degraus, a estrutura progressiva do imposto garante que todos os contribuintes sejam beneficiados. Quem pertence aos escalões mais elevados (7.º, 8.º e 9.º) pagará menos imposto sobre a parcela de sua renda que se enquadra nas faixas inferiores, que agora terão taxas reduzidas.

Como o cálculo final do IRS é feito anualmente com base nas taxas vigentes em 31 de dezembro, os rendimentos de 2026 serão tributados conforme a nova tabela, e não pelas taxas aplicadas no início do ano.

Histórico de reduções fiscais

Este anúncio marca a terceira vez que o governo de Montenegro propõe reduções adicionais no meio do ano fiscal, fora do ciclo tradicional do Orçamento do Estado.

Período Tipo de Medida Escopos Afetados
2024 (Meio do ano) Redução de taxas Até ao 6.º escalão
Jan 2025 Atualização de limites e deduções Limites subiram 4,62%
Meio de 2025 Redução adicional 1.º ao 8.º escalão
Jan 2026 Queda de taxas (0,3 p.p.) 2.º ao 5.º escalão

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Dmitriy Sokolov
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