Presidente da Escola Nacional de Bombeiros demite-se e acusa Liga de “ameaça e chantagem"

Lídio Lopes renuncia à presidência da Escola Nacional de Bombeiros sob alegação de chantagem

O presidente da Escola Nacional de Bombeiros (ENB), Lídio Lopes, apresentou sua demissão nesta terça-feira, 8 de setembro. A decisão, detalhada em uma carta de 17 páginas enviada à mesa da assembleia geral da instituição, terá efeito a partir de 1º de outubro.

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Lopes, que foi nomeado pela ex-ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, para um mandato previsto até julho de 2027, afirma que a saída é inevitável devido à ausência de estabilidade e previsibilidade necessárias para o cargo.

Acusações de pressão e ingerência

O motivo central da renúncia é um conflito direto com o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP), António Nunes. Lídio Lopes acusa Nunes de praticar "ameaça e chantagem" para forçar a demissão da direção da ENB, conduta que classificou como intolerável.

Além do embate pessoal, o presidente demissionário denuncia a interferência constante da LBP na gestão de assuntos competentes à escola. Lopes critica a postura da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), outra associada da ENB, descrevendo-a como uma "passividade complacente" diante da situação.

Posição atribuída: Segundo Lídio Lopes, a decisão de sair ocorre após a ultrapassagem de "linhas vermelhas" nas relações institucionais, citando inclusive a ameaça de criação de uma Academia Superior de Bombeiros como forma de pressão sobre a ENB.

A Escola Nacional de Bombeiros atua como a autoridade pedagógica central em Portugal, sendo a responsável técnica pela qualificação e formação de todos os bombeiros do país.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).