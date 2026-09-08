Cenário urbano do Porto transformado: decisão drástica alterou permanentemente a paisagem histórica

Segurança na Avenida dos Aliados: Porto remove árvores com risco de queda

A Câmara Municipal do Porto determinou a remoção urgente de 19 árvores localizadas na Avenida dos Aliados. A medida foi tomada após a queda de uma árvore no dia 16 de agosto, durante a etapa final da Volta a Portugal, que deixou três pessoas feridas.

Photo: Freepik by montypeter Клен

O incidente motivou uma auditoria técnica em todo o arvoredo da via. A análise identificou fragilidades fitossanitárias graves em exemplares das espécies Acer platanoides Deborah e Acer platanoides Crimson King. Entre os problemas detectados estão a presença de lenho morto, podridões, cavidades e desequilíbrio das copas, fatores que comprometem a estabilidade das árvores e geram risco de ruptura.

Posição atribuída: Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, a intervenção não tem natureza paisagística, mas baseia-se em rigor técnico para atuar preventivamente na segurança de pessoas e bens.

Planejamento de renovação e monitoramento

Além do abate imediato das 19 árvores, a prefeitura definiu as seguintes ações para o restante do alinhamento arbóreo da avenida:

Monitoramento: 37 árvores serão mantidas sob vigilância constante.

37 árvores serão mantidas sob vigilância constante. Substituição gradual: Estas árvores poderão ser trocadas em um prazo máximo de dois anos, dependendo da evolução de sua saúde fitossanitária.

Estas árvores poderão ser trocadas em um prazo máximo de dois anos, dependendo da evolução de sua saúde fitossanitária. Reposição: Serão plantadas 15 novas árvores da espécie Quercus coccínea (carvalho-escarlate), escolhida por apresentar maior resistência e adaptação ao ambiente urbano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).