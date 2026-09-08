Cenário urbano do Porto transformado: decisão drástica alterou permanentemente a paisagem histórica

A Câmara Municipal do Porto determinou a remoção urgente de 19 árvores localizadas na Avenida dos Aliados. A medida foi tomada após a queda de uma árvore no dia 16 de agosto, durante a etapa final da Volta a Portugal, que deixou três pessoas feridas.
O incidente motivou uma auditoria técnica em todo o arvoredo da via. A análise identificou fragilidades fitossanitárias graves em exemplares das espécies Acer platanoides Deborah e Acer platanoides Crimson King. Entre os problemas detectados estão a presença de lenho morto, podridões, cavidades e desequilíbrio das copas, fatores que comprometem a estabilidade das árvores e geram risco de ruptura.
Posição atribuída: Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, a intervenção não tem natureza paisagística, mas baseia-se em rigor técnico para atuar preventivamente na segurança de pessoas e bens.
Além do abate imediato das 19 árvores, a prefeitura definiu as seguintes ações para o restante do alinhamento arbóreo da avenida:
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).
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