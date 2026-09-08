Cenário urbano do Porto transformado: decisão drástica alterou permanentemente a paisagem histórica

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Segurança na Avenida dos Aliados: Porto remove árvores com risco de queda

A Câmara Municipal do Porto determinou a remoção urgente de 19 árvores localizadas na Avenida dos Aliados. A medida foi tomada após a queda de uma árvore no dia 16 de agosto, durante a etapa final da Volta a Portugal, que deixou três pessoas feridas.

Клен
Photo: Freepik by montypeter
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O incidente motivou uma auditoria técnica em todo o arvoredo da via. A análise identificou fragilidades fitossanitárias graves em exemplares das espécies Acer platanoides Deborah e Acer platanoides Crimson King. Entre os problemas detectados estão a presença de lenho morto, podridões, cavidades e desequilíbrio das copas, fatores que comprometem a estabilidade das árvores e geram risco de ruptura.

Posição atribuída: Segundo o presidente da Câmara Municipal do Porto, Pedro Duarte, a intervenção não tem natureza paisagística, mas baseia-se em rigor técnico para atuar preventivamente na segurança de pessoas e bens.

Planejamento de renovação e monitoramento

Além do abate imediato das 19 árvores, a prefeitura definiu as seguintes ações para o restante do alinhamento arbóreo da avenida:

  • Monitoramento: 37 árvores serão mantidas sob vigilância constante.
  • Substituição gradual: Estas árvores poderão ser trocadas em um prazo máximo de dois anos, dependendo da evolução de sua saúde fitossanitária.
  • Reposição: Serão plantadas 15 novas árvores da espécie Quercus coccínea (carvalho-escarlate), escolhida por apresentar maior resistência e adaptação ao ambiente urbano.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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