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O mercado de trabalho português mudou drasticamente: a adaptação forçada de estrangeiros à era da IA

Portugal

Qualificação de imigrantes diante da IA é tema de conferência no Porto

A escola profissional Prepara Portugal promove, no dia 12 de setembro, a segunda edição da conferência “Inovação, Marketing e Estratégia na Profissionalização do Imigrante”. O evento gratuito acontece no Auditório Francisco de Assis, no Porto, e foca na adaptação de trabalhadores estrangeiros a um mercado de trabalho impactado pela inteligência artificial (IA).

Студент в школьном коридоре
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Студент в школьном коридоре

A programação, prevista para ocorrer das 10h às 18h, inclui palestras sobre análise de dados, cibersegurança, IA, Direito do Trabalho, planejamento financeiro, marketing e empreendedorismo. Além disso, a agenda prevê a formatura de alunos de cursos recentes da instituição.

Concurso de Ideias e premiação

O evento sedia a final do Concurso de Ideias, que registrou mais de 80 inscrições de profissionais, estudantes e empreendedores, inclusive de fora de Portugal. Os participantes devem apresentar projetos inovadores via pitch. Os vencedores podem receber prêmios de até 3.000 euros em serviços oferecidos pela Prepara Portugal e pela Estude em Portugal.

Posição atribuída: Segundo Higor Cerqueira, brasileiro e fundador da escola, a presença de imigrantes no mercado português é hoje incontornável, mas a integração deve ir além da simples ocupação de vagas de emprego.

Avanço da mão de obra estrangeira em Portugal

O debate ocorre em um cenário de expansão da força de trabalho imigrante no país. Dados do Boletim Econômico de março de 2026, do Banco de Portugal, indicam que os imigrantes ocupavam 17,6% dos postos de trabalho nos primeiros nove meses de 2025. O índice representa um crescimento expressivo em comparação aos 5,9% registrados em 2019.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

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Author`s name Petr Ermilin
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