Ar poluído nas grandes cidades: o silêncio das autoridades esconde um risco invisível para a saúde

O dióxido de azoto (NO₂), poluente emitido por veículos a combustão, permanece como um risco crítico para a saúde pública nas áreas urbanas de Portugal. O alerta foi emitido nesta segunda-feira, 7 de setembro, pelas associações Zero e Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA), que identificam o tráfego rodoviário como a principal fonte de contaminação atmosférica.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Выхлопная труба автомобиля с белым дымом

Pontos críticos e índices de poluição

Com base em dados de 2024 do sistema QualAr, da Agência Portuguesa do Ambiente, a concentração média anual de NO₂ superou o limite de 40 μg/m³ em duas estações de medição: a Avenida da Liberdade, em Lisboa, e a Frei Bartolomeu Mártires, em Braga.

Para 2025, dados provisórios indicam que a Avenida da Liberdade registrou 40,3 μg/m³. As organizações argumentam que o cumprimento técnico do limite ocorreu apenas por arredondamento e que a leve melhora se deve a fatores meteorológicos e à renovação da frota de veículos, e não a políticas públicas específicas.

Indicador/Referência Limite/Valor Status em Portugal (2024) Limite atual 40 μg/m³ Ultrapassado em Lisboa e Braga Diretiva UE (meta 2030) 20 μg/m³ 43,8% das estações de tráfego acima Recomendação OMS 10 μg/m³ 93,8% das estações de tráfego acima

Impactos na saúde e monitoramento

O NO₂ irrita as vias respiratórias e agrava quadros de asma, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Estima-se que a poluição do ar cause 4.200 mortes prematuras por ano em Portugal, o que equivale a cerca de 12 óbitos diários.

As associações alertam para a insuficiência da rede de monitoramento de partículas finas (PM2,5), o que impede uma avaliação precisa da exposição da população urbana. A correção dessa lacuna depende da transposição de uma diretiva europeia para a lei nacional, com prazo até 11 de dezembro.

Medidas urgentes

Para reverter a trajetória atual e cumprir as metas de 2030, as entidades defendem que o Governo e as autarquias adotem as seguintes ações:

Restrição de tráfego e limitação de veículos mais poluentes em centros urbanos;

Eletrificação de veículos pesados e de sistemas de logística;

Implementação de infraestruturas verdes, como corredores arborizados e ampliação de espaços verdes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).