Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Ar poluído nas grandes cidades: o silêncio das autoridades esconde um risco invisível para a saúde

Portugal

O dióxido de azoto (NO₂), poluente emitido por veículos a combustão, permanece como um risco crítico para a saúde pública nas áreas urbanas de Portugal. O alerta foi emitido nesta segunda-feira, 7 de setembro, pelas associações Zero e Conselho Português para a Saúde e Ambiente (CPSA), que identificam o tráfego rodoviário como a principal fonte de contaminação atmosférica.

Выхлопная труба автомобиля с белым дымом
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Выхлопная труба автомобиля с белым дымом

Pontos críticos e índices de poluição

Com base em dados de 2024 do sistema QualAr, da Agência Portuguesa do Ambiente, a concentração média anual de NO₂ superou o limite de 40 μg/m³ em duas estações de medição: a Avenida da Liberdade, em Lisboa, e a Frei Bartolomeu Mártires, em Braga.

Para 2025, dados provisórios indicam que a Avenida da Liberdade registrou 40,3 μg/m³. As organizações argumentam que o cumprimento técnico do limite ocorreu apenas por arredondamento e que a leve melhora se deve a fatores meteorológicos e à renovação da frota de veículos, e não a políticas públicas específicas.

Indicador/Referência Limite/Valor Status em Portugal (2024)
Limite atual 40 μg/m³ Ultrapassado em Lisboa e Braga
Diretiva UE (meta 2030) 20 μg/m³ 43,8% das estações de tráfego acima
Recomendação OMS 10 μg/m³ 93,8% das estações de tráfego acima

Impactos na saúde e monitoramento

O NO₂ irrita as vias respiratórias e agrava quadros de asma, elevando o risco de doenças cardiovasculares. Estima-se que a poluição do ar cause 4.200 mortes prematuras por ano em Portugal, o que equivale a cerca de 12 óbitos diários.

As associações alertam para a insuficiência da rede de monitoramento de partículas finas (PM2,5), o que impede uma avaliação precisa da exposição da população urbana. A correção dessa lacuna depende da transposição de uma diretiva europeia para a lei nacional, com prazo até 11 de dezembro.

Medidas urgentes

Para reverter a trajetória atual e cumprir as metas de 2030, as entidades defendem que o Governo e as autarquias adotem as seguintes ações:

  • Restrição de tráfego e limitação de veículos mais poluentes em centros urbanos;
  • Eletrificação de veículos pesados e de sistemas de logística;
  • Implementação de infraestruturas verdes, como corredores arborizados e ampliação de espaços verdes.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original da RTP Notícias, da Rádio e Televisão de Portugal (RTP).

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Mulher
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Consultora de imagem destaca a versatilidade do vestido midi de malha
Mulher
Consultora de imagem destaca a versatilidade do vestido midi de malha
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mais populares
Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos

Alguns hábitos comuns dos felinos, como a forma de dormir ou a agitação noturna, possuem explicações anatômicas e instintivas que podem surpreender.

Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
Tons profundos e texturizados: as cores de cabelo que dominam o outono
O truque simples para não ter que esfregar o topo dos armários
А nova versão do L'Heure Bleue da Guerlain modernizou o uso do íris
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Scout Traveler Trail-Ready: a solução de geometria para evitar obstáculos
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
últimos materiais
Ar poluído nas grandes cidades: o silêncio das autoridades esconde um risco invisível para a saúde
Salas de aula em Portugal: sistema acadêmico enfrenta desequilíbrio estrutural preocupante
Scandi nails: a nova abordagem do minimalismo para o cuidado das unhas
Consultora de imagem destaca a versatilidade do vestido midi de malha
A influência de Kendall Jenner e Zoë Kravitz no novo glamour dos aeroportos
A mudança na cosmética: a saída dos tons coral e rosa no verão
Marrom espresso e cortes largos substituem contrastes nas tendências de outono
Lagostins com cores raras revelam segredos genéticos e ambientais no Golfo do Maine
Pesquisa conjunta Rússia-China monitora a realidade do gelo no extremo norte
Como reduzir a hiperatividade noturna dos gatos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.